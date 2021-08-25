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В Чунцине проходит форум цифровой экономики Китай-ШОС
В Чунцине проходит форум цифровой экономики Китай-ШОС - РИА Новости, 25.08.2021
В Чунцине проходит форум цифровой экономики Китай-ШОС
В городе Чунцин на этой неделе открылся форум цифровой экономики Китай-ШОС, который продлится три дня. На форуме в онлайн и офлайн форматах примут участие... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:36
2021-08-25T12:36
россия-китай: главное
экономика
технологии
чунцин
шос
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МОСКВА, 25 авг — Проект "Россия-Китай: Главное. В городе Чунцин на этой неделе открылся форум цифровой экономики Китай-ШОС, который продлится три дня. На форуме в онлайн и офлайн форматах примут участие представители 18 стран ШОС.Главная тема форума - "Развитие цифровой экономики, содействие всеобщему процветанию". Мероприятие включает церемонию открытия и основный форум, церемонию подписания проектов сотрудничества, панельные сессии, тематические выставки и др.Выступая на форуме, представитель российского бизнес-сообщества сказал, что в России есть пословица - дружба начинается с улыбки, в этот раз приезд на форум в Чунцин стал для него стартом прекрасного сотрудничества.Этот форум предоставил возможность странам ШОС, рассматривая Чунцин в качестве стратегической опоры, укрепить сотрудничество, прежде всего, в торгово-экономической области, а также в производстве с помощью новой инфраструктуры – формата связи 5G, искусственного интеллекта, больших данных, промышленного интернета, интернета вещей, чтобы добиться интеграции цифровой и традиционной экономики."Необходимо придерживаться и развивать "шанхайский дух", главное содержание которого выражается в принципах взаимного доверия и выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к культурному и цивилизационному многообразию, стремления к совместному развитию. Сторонам следует использовать цифровые технологии для содействия сотрудничеству между предприятиями стран ШОС и налаживания каналов для торгово-экономического сотрудничества, чтобы добиться трансформации модели и роста экономики стран ШОС", - сказал генеральный директор многофункциональной торгово-экономической площадки стран ШОС Ху Кайцян.
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экономика, технологии, чунцин, шос
12:36 25.08.2021
 

В Чунцине проходит форум цифровой экономики Китай-ШОС

© Фото : секретариат Шанхайской организации сотрудничестваУчастники форума цифровой экономики Китай-ШОС в Чунцине
Участники форума цифровой экономики Китай-ШОС в Чунцине - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : секретариат Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — Проект "Россия-Китай: Главное. В городе Чунцин на этой неделе открылся форум цифровой экономики Китай-ШОС, который продлится три дня. На форуме в онлайн и офлайн форматах примут участие представители 18 стран ШОС.
Главная тема форума - "Развитие цифровой экономики, содействие всеобщему процветанию". Мероприятие включает церемонию открытия и основный форум, церемонию подписания проектов сотрудничества, панельные сессии, тематические выставки и др.
Выступая на форуме, представитель российского бизнес-сообщества сказал, что в России есть пословица - дружба начинается с улыбки, в этот раз приезд на форум в Чунцин стал для него стартом прекрасного сотрудничества.
Этот форум предоставил возможность странам ШОС, рассматривая Чунцин в качестве стратегической опоры, укрепить сотрудничество, прежде всего, в торгово-экономической области, а также в производстве с помощью новой инфраструктуры – формата связи 5G, искусственного интеллекта, больших данных, промышленного интернета, интернета вещей, чтобы добиться интеграции цифровой и традиционной экономики.
"Необходимо придерживаться и развивать "шанхайский дух", главное содержание которого выражается в принципах взаимного доверия и выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к культурному и цивилизационному многообразию, стремления к совместному развитию. Сторонам следует использовать цифровые технологии для содействия сотрудничеству между предприятиями стран ШОС и налаживания каналов для торгово-экономического сотрудничества, чтобы добиться трансформации модели и роста экономики стран ШОС", - сказал генеральный директор многофункциональной торгово-экономической площадки стран ШОС Ху Кайцян.
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