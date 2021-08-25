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Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021 - РИА Новости, 25.08.2021

Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

Делегация Японии примет участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:55

2021-08-25T10:55

2021-08-25T11:13

экономика

япония

владивосток

москва

владимир путин

антон кобяков

тоехиса кодзуки

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Делегация Японии примет участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках форума.Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио бесценный опыт в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности при проведении международных мероприятий."Япония – стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог "Россия – Япония"", – отметил Кобяков.По словам Тоёхиса Кодзуки, японская делегация планирует переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в регионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда."Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации – провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, Форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021", – сообщил он.Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе "Олимпиец" в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм, сообщает пресс-офис ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/vef-1746899145.html

https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html

япония

владивосток

москва

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экономика, япония, владивосток, москва, владимир путин, антон кобяков, тоехиса кодзуки, восточный экономический форум — 2021 (вэф)