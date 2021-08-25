Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/forum-1747152062.html
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021 - РИА Новости, 25.08.2021
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Делегация Японии примет участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:55
2021-08-25T11:13
экономика
япония
владивосток
москва
владимир путин
антон кобяков
тоехиса кодзуки
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747155644_0:151:1921:1231_1920x0_80_0_0_7493f9ab9f0876c0766f9c491a0a9b9f.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Делегация Японии примет участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках форума.Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио бесценный опыт в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности при проведении международных мероприятий."Япония – стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог "Россия – Япония"", – отметил Кобяков.По словам Тоёхиса Кодзуки, японская делегация планирует переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в регионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда."Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации – провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, Форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021", – сообщил он.Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе "Олимпиец" в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм, сообщает пресс-офис ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/vef-1746899145.html
https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html
япония
владивосток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747155644_42:0:1746:1278_1920x0_80_0_0_81712dcab4f293f71472f3c7519e0f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, япония, владивосток, москва, владимир путин, антон кобяков, тоехиса кодзуки, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:55 25.08.2021 (обновлено: 11:13 25.08.2021)
 
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021 во Владивостоке

© Фото : пресс-офис ВЭФДелегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Делегация Японии примет участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.
В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках форума.
Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио бесценный опыт в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности при проведении международных мероприятий.
"Япония – стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог "Россия – Япония"", – отметил Кобяков.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 16:19В России
Участие Путина в ВЭФ может пройти в новом формате
По словам Тоёхиса Кодзуки, японская делегация планирует переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в регионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда.
"Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации – провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, Форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021", – сообщил он.
Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе "Олимпиец" в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:42
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021
 
ЭкономикаЯпонияВладивостокМоскваВладимир ПутинАнтон КобяковТоехиса КодзукиВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
Лента новостейМолния