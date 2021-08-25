https://ria.ru/20210825/fond-1747255708.html

В Госдуме назвали цель создания антироссийского фонда на Украине

В Госдуме назвали цель создания антироссийского фонда на Украине - РИА Новости, 25.08.2021

В Госдуме назвали цель создания антироссийского фонда на Украине

Фонд для сопротивления "влиянию России на Украину" организуется для создания русофобской прослойки на Украине, Запад хочет распространить антироссийские... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:51

2021-08-25T19:51

2021-08-25T19:51

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Фонд для сопротивления "влиянию России на Украину" организуется для создания русофобской прослойки на Украине, Запад хочет распространить антироссийские настроения на русскоязычные регионы страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления "влиянию России на Украину". Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов (около 48 миллионов долларов) в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов."Речь идет о попытке создания русофобской прослойки среди местных чиновников, которых собираются подсадить на "грантовую иглу", - подчеркнула Панина.Депутат добавила, что одной из целей создания такого фонда может быть распространение антироссийских настроений в русскоязычных регионах Украины."Видимо, Западу мало колониальной администрации в Киеве, они хотели бы создать ее клоны в русскоязычных регионах. Для этого и нужны послушные чиновники-грантоеды", - констатировала политик.

https://ria.ru/20210825/fond-1747203854.html

https://ria.ru/20210825/plany-1747183105.html

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в мире, украина, елена панина, госдума рф, россия