https://ria.ru/20210825/fond-1747236193.html

В Госдуме оценили идею создать антироссийский фонд на Украине

В Госдуме оценили идею создать антироссийский фонд на Украине - РИА Новости, 25.08.2021

В Госдуме оценили идею создать антироссийский фонд на Украине

Фонд по противодействию "влияния России на Украину" создается для подпитки "пожаров" – конфликтов вокруг России и обслуживания разных "помпезных" мероприятий... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:51

2021-08-25T17:51

2021-08-25T17:51

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Фонд по противодействию "влияния России на Украину" создается для подпитки "пожаров" – конфликтов вокруг России и обслуживания разных "помпезных" мероприятий антироссийски настроенных деятелей на Украине, заявил в среду РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления "влиянию России на Украину". Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов (около 48 миллионов долларов) в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов.Комментируя создание фонда, Калашников напомнил, что в апреле 2014 года Вашингтон уже выделил 5 миллиардов на развитие НКО – "поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству", о чем заявляла тогдашний помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд."Теперь они делают это же уже в другой форме, в виде помощи "бедной", "загибающейся" Украине. И понятно, что все это идет в рамках еще задумок Збигнева Бжезинского (американского политолога и бывшего советника президента США – ред.) и описанного в его книге "Великая шахматная доска" (об отрыве Украины от России – ред.). И ничего другого – они всегда будут подпитывать вот эти пожары вокруг России, где бы они ни были – в Белоруссии, Украине, к югу России – они всегда будут их подпитывать, как подпитывали еще даже и во времена царской империи, делали это в том же Крыму, в Афганистане, в Иране… Это было не только во времена Советского Союза – это было и в XVIII, XIX веке", - сказал Калашников.По его словам, с того времени "ничего не изменилось", и никакой заявленной "помощи" простое население Украины не чувствовало и не почувствует."Денежки нужны для того, чтобы вещали, ходили, заседали, собирали "платформы" всякие – "Крымскую" и другие… Чтобы могли там ездить всякие Саакашвили, разные наши либералы и так далее, собираться, жить в хороших отелях, проводить хорошие саммиты, питаться хорошо – все это мне очень знакомо. Я видел и вижу, как в ПАСЕ себя чувствуют чиновники… Так что не волнуйтесь, они думают только о себе", - заключил глава думского комитета.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" – антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210825/fond-1747211294.html

https://ria.ru/20210825/plany-1747183105.html

https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html

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в мире, украина, киев, иран, парламентская ассамблея совета европы, дмитрий песков, снг, госдума рф, сергей лавров, леонид калашников, россия