https://ria.ru/20210825/fond-1747211294.html

Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине

Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине - РИА Новости, 25.08.2021

Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине

Фонд по противодействию влияния России на Украине создается для снижения эффекта от "провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", заявил... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:48

2021-08-25T15:48

2021-08-25T15:48

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сша

дмитрий песков

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леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Фонд по противодействию влияния России на Украине создается для снижения эффекта от "провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления влиянию России на Украину. Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов."Судя по продекларированным размерам этого так называемого фонда, заявление о его создании больше носит популистский характер. Возможно, чтобы хоть минимально снизить эффект от провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", - заявил Слуцкий.По его словам, создание такого фонда лишь подтвердит внешнее управление Украиной в проекте "антиРоссия"."Де-факто получается, что местные власти просто не способны сформировать сильное государство на Украине, для этого нужно некое "Партнерство", причем во имя противодействия "злодейке-России". Скорее, целью этой затеи как раз и является очередная демонстрация намерений по сдерживанию Москвы, а не помощь Киеву", - отметил политик.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210825/plany-1747183105.html

https://ria.ru/20210825/fond-1747203854.html

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сша

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, госдума рф, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), россия