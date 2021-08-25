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Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине
Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине - РИА Новости, 25.08.2021
Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине
Фонд по противодействию влияния России на Украине создается для снижения эффекта от "провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", заявил... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:48
2021-08-25T15:48
в мире
киев
сша
дмитрий песков
госдума рф
сергей лавров
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Фонд по противодействию влияния России на Украине создается для снижения эффекта от "провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления влиянию России на Украину. Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов."Судя по продекларированным размерам этого так называемого фонда, заявление о его создании больше носит популистский характер. Возможно, чтобы хоть минимально снизить эффект от провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", - заявил Слуцкий.По его словам, создание такого фонда лишь подтвердит внешнее управление Украиной в проекте "антиРоссия"."Де-факто получается, что местные власти просто не способны сформировать сильное государство на Украине, для этого нужно некое "Партнерство", причем во имя противодействия "злодейке-России". Скорее, целью этой затеи как раз и является очередная демонстрация намерений по сдерживанию Москвы, а не помощь Киеву", - отметил политик.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210825/plany-1747183105.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, госдума рф, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), россия
15:48 25.08.2021
 
Слуцкий оценил планы по созданию антироссийского фонда на Украине

Депутат Слуцкий: идея создать антироссийский фонд на Украине носит популистский характер

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Фонд по противодействию влияния России на Украине создается для снижения эффекта от "провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления влиянию России на Украину. Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Сенатор назвал планы Запада по созданию антироссийского фонда пиар-акцией
"Судя по продекларированным размерам этого так называемого фонда, заявление о его создании больше носит популистский характер. Возможно, чтобы хоть минимально снизить эффект от провала антироссийского шабаша под названием "Крымская платформа", - заявил Слуцкий.
По его словам, создание такого фонда лишь подтвердит внешнее управление Украиной в проекте "антиРоссия".
"Де-факто получается, что местные власти просто не способны сформировать сильное государство на Украине, для этого нужно некое "Партнерство", причем во имя противодействия "злодейке-России". Скорее, целью этой затеи как раз и является очередная демонстрация намерений по сдерживанию Москвы, а не помощь Киеву", - отметил политик.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 15:14
В Госдуме оценили планы по созданию антироссийского фонда на Украине
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковГосдума РФСергей ЛавровЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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