В Госдуме оценили планы по созданию антироссийского фонда на Украине
Депутат Железняк: фонд "Партнерство за сильную Украину" станет кормушкой для киевских властей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Создаваемый западными странами фонд по противодействию влиянию России на Украине является кормушкой для украинских властей, финансироваться из него будут антироссийская пропаганда внутри Украины, в Донбассе и в других странах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд "Партнерство за сильную Украину" для сопротивления влиянию России на Украину. Отмечалось, что фонд начнет работать к декабрю 2021 года и планирует привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет. Кроме того, финансирование будет направлено на укрепление пострадавших от конфликта регионов.
"Создаваемый странами Запада фонд – еще одна кормушка для антинародной власти Украины. Также очевидно, что никакой помощи непосредственно жителям Украины этот фонд оказывать не будет. За счет средств этого фонда будут финансироваться новые антироссийские провокации, устраиваться антироссийская пропаганда внутри Украины, на Донбассе и в других странах. Не исключено, что данный фонд будет пытаться подкармливать деструктивные силы и внутри нашей страны. Такая деятельность в России недопустима и будет рассматриваться как вмешательство во внутренние дела нашего государства", - заявил Железняк.
По мнению политика, "спонсоры антироссийских сил на Украине поставили задачу извести все, что связано с Россией и разорвать все связи наших народов". По словам Железняка, теперь стоит ожидать со стороны киевских властей "очередные гонения" на русскоязычное население Украины.
"Фонд для сопротивления влиянию России на Украину – очередной маневр западных русофобов, направленный на недопущение оздоровления отношений между нашими странами. Таким образом наши западные недоброжелатели продолжат вносить свой разрушительный вклад в намерение уничтожить все русское на Украине", - считает парламентарий.