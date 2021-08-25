https://ria.ru/20210825/fond-1747127333.html

Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине

Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине - РИА Новости, 25.08.2021

Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создают фонд для противодействия "влиянию" России в южных и восточных регионах Украины, об этом... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:32

2021-08-25T03:32

2021-08-25T04:21

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создают фонд для противодействия "влиянию" России в южных и восточных регионах Украины, об этом говорится в сообщении британского посольства в Киеве в Facebook.Фонд "Партнерство за сильную Украину" заработает до декабря этого года, в течение трех лет от доноров планируется привлечь до 35 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов).Средства планируют направить на инициативы, способствующие укреплению потенциала регионов страны, в частности, "предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам".В посольстве утверждают, что данные инициативы должны привести к "повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом".Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что США будут укреплять помощь Украине, включая такие сферы, как безопасность и экономика.Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией после проведенного на полуострове референдума. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввел санкции против нее. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, подчеркивая, что не выступает в качестве стороны конфликта на Украине и субъекта Минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731248184.html

https://ria.ru/20210811/patriot-1745348562.html

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в мире, украина, сша, великобритания, энтони блинкен, россия