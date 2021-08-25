https://ria.ru/20210825/flag-1747201015.html

Путин оценил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг

Путин оценил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг - РИА Новости, 25.08.2021

Путин оценил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:02

2021-08-25T15:02

2021-08-25T15:02

общество

владимир путин

татьяна голикова

артек

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса.Воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов на встрече президента с учителями и учениками рассказал Путину о традиции "Артека" поднимать флаг. Антипов предложил обеспечить все школы государственной символикой. По его мнению, такую традицию можно сделать частью воспитательного процесса в школе."Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях... флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера - например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт", - отреагировал на предложение Путин.Он уточнил, что профинансировать инициативу можно из федерального бюджета. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что этот вопрос рассматривался накануне. По ее словам, вопрос единого стандарта следует отработать с администрацией президента. Само законодательство об образовании не препятствует, а даже поощряет такую инициативу, обратила внимание она, добавив, что работа по определению стоимости предложения будет проведена.

https://ria.ru/20210825/putin-1747192818.html

https://ria.ru/20210820/shkola-1746496589.html

россия

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общество, владимир путин, татьяна голикова, артек, россия