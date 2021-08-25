Путин оценил идею ввести в школах традицию поднимать государственный флаг
Президент Путин поддержал предложение ввести церемонию подъема государственного флага в школах
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности
НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса.
Воспитатель детского лагеря "Кипарис" и Международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов на встрече президента с учителями и учениками рассказал Путину о традиции "Артека" поднимать флаг. Антипов предложил обеспечить все школы государственной символикой. По его мнению, такую традицию можно сделать частью воспитательного процесса в школе.
"Во многих странах в учебных заведениях и других учреждениях... флаг страны вывешивается регулярно, ежедневно, это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера - например, совершенно точно должен быть единый общероссийский, общегосударственный стандарт", - отреагировал на предложение Путин.
Он уточнил, что профинансировать инициативу можно из федерального бюджета. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что этот вопрос рассматривался накануне. По ее словам, вопрос единого стандарта следует отработать с администрацией президента. Само законодательство об образовании не препятствует, а даже поощряет такую инициативу, обратила внимание она, добавив, что работа по определению стоимости предложения будет проведена.
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