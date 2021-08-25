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Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" покажет фильм про Достоевского
Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" покажет фильм про Достоевского - РИА Новости, 25.08.2021
Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" покажет фильм про Достоевского
Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" снял фильм "Головокружение" к 200-летию со дня рождения русского классика Федора Достоевского, первый показ картины... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:51
2021-08-25T22:51
2021-08-25T22:51
санкт-петербург
федор достоевский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" снял фильм "Головокружение" к 200-летию со дня рождения русского классика Федора Достоевского, первый показ картины состоится 28 августа, сообщила пресс-служба музея."Сюжеты из жизни писателя оживут в интерьерах исторических усадеб "Люблино" и "Кузьминки" в фильме "Головокружение". Съемки прошли 16, 17 августа 2021 года, а первый закрытый показ фильма состоится уже 28 августа в рамках акции "Ночь кино", - рассказали в пресс-службе.Директор музея-заповедника Светлана Юрманова подчеркнула, что "фильм станет новым этапом в осознании значения усадьбы" в жизни писателя. "Дворец задумывался хозяином усадьбы как храм искусств. Неудивительно, что именно в Люблине Ф.М. Достоевский ощутил творческий подъем. Фильм "Головокружение" – возможность отдать дань памяти выдающемуся русскому писателю, которого чтят во всем мире", - сказала Юрманова.В основе сюжета – события непростого периода в биографии Достоевского. "Он отвергнут любимой женщиной и погряз в долгах, что вынуждает писателя согласиться на кабальный договор со своим издателем. Ф. М. Достоевский принимает решение отправиться в усадьбу "Люблино", чтобы вдали от холодного Петербурга найти вдохновение и вновь обрести желание жить", - рассказали в музее.В усадьбе писатель продолжает работу над одним из самых известных своих произведений – романом "Преступление и наказание" и начинает роман "Игрок"."Художественный фильм станет результатом творческого тандема режиссера Юлии Горбачевской и Владимира Климова, создавшего вместе с Павлом Чухраем культовый фильм "Вор". Актерский состав будет представлен Юрием Кузнецовым, Евгенией Пресниковой, Агнией Кузнецовой, Павлом Баршаком", - говорится в сообщении.Закрытый показ картины пройдет 28 августа на площадке музея-усадьбы "Люблино". Премьера фильма состоится 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/dostoevskiy-1733955401.html
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санкт-петербург, федор достоевский
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" снял фильм "Головокружение" к 200-летию со дня рождения русского классика Федора Достоевского
, первый показ картины состоится 28 августа, сообщила пресс-служба музея.
"Сюжеты из жизни писателя оживут в интерьерах исторических усадеб "Люблино" и "Кузьминки" в фильме "Головокружение". Съемки прошли 16, 17 августа 2021 года, а первый закрытый показ фильма состоится уже 28 августа в рамках акции "Ночь кино", - рассказали в пресс-службе.
Директор музея-заповедника Светлана Юрманова подчеркнула, что "фильм станет новым этапом в осознании значения усадьбы" в жизни писателя. "Дворец задумывался хозяином усадьбы как храм искусств. Неудивительно, что именно в Люблине Ф.М. Достоевский ощутил творческий подъем. Фильм "Головокружение" – возможность отдать дань памяти выдающемуся русскому писателю, которого чтят во всем мире", - сказала Юрманова.
В основе сюжета – события непростого периода в биографии Достоевского. "Он отвергнут любимой женщиной и погряз в долгах, что вынуждает писателя согласиться на кабальный договор со своим издателем. Ф. М. Достоевский принимает решение отправиться в усадьбу "Люблино", чтобы вдали от холодного Петербурга
найти вдохновение и вновь обрести желание жить", - рассказали в музее.
В усадьбе писатель продолжает работу над одним из самых известных своих произведений – романом "Преступление и наказание" и начинает роман "Игрок".
"Художественный фильм станет результатом творческого тандема режиссера Юлии Горбачевской и Владимира Климова, создавшего вместе с Павлом Чухраем культовый фильм "Вор". Актерский состав будет представлен Юрием Кузнецовым, Евгенией Пресниковой, Агнией Кузнецовой, Павлом Баршаком", - говорится в сообщении.
Закрытый показ картины пройдет 28 августа на площадке музея-усадьбы "Люблино". Премьера фильма состоится 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения писателя.