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Липецкая область
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Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области
Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2021
Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области
Региональный фестиваль по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья" пройдет в Липецкой области с 11 по 19 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:36
2021-08-25T12:36
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Региональный фестиваль по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья" пройдет в Липецкой области с 11 по 19 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, заявки на участие принимаются с 23 августа по 5 сентября включительно. Отборочный этап пройдет с 11 по 14 сентября в формате онлайн. Финальный этап (в очном формате LAN) состоится на площадке торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Липецке 18 и 19 сентября.В программе фестиваля - шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Боевой шутер (Counter Strike. Global Offensive) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Спортивный симулятор (Fifa 2021) – личные Файтинг (Mortal Kombat 11) – личные Стратегия в реальном времени (Clash Royale) – личные Соревновательная головоломка (Hearthstone) – личные."Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодежи и поддерживаем турниры по киберспорту", – сказал глава региона.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
12:36 25.08.2021
 

Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Региональный фестиваль по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья" пройдет в Липецкой области с 11 по 19 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, заявки на участие принимаются с 23 августа по 5 сентября включительно. Отборочный этап пройдет с 11 по 14 сентября в формате онлайн. Финальный этап (в очном формате LAN) состоится на площадке торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Липецке 18 и 19 сентября.
В программе фестиваля - шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Боевой шутер (Counter Strike. Global Offensive) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Спортивный симулятор (Fifa 2021) – личные Файтинг (Mortal Kombat 11) – личные Стратегия в реальном времени (Clash Royale) – личные Соревновательная головоломка (Hearthstone) – личные.
"Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодежи и поддерживаем турниры по киберспорту", – сказал глава региона.
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Липецкая областьОбществоЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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