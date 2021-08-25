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Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области

Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 25.08.2021

Региональный фестиваль по киберспорту пройдет в Липецкой области

Региональный фестиваль по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья" пройдет в Липецкой области с 11 по 19 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:36

2021-08-25T12:36

2021-08-25T12:36

липецкая область

общество

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Региональный фестиваль по компьютерному спорту "Жемчужина Черноземья" пройдет в Липецкой области с 11 по 19 сентября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, заявки на участие принимаются с 23 августа по 5 сентября включительно. Отборочный этап пройдет с 11 по 14 сентября в формате онлайн. Финальный этап (в очном формате LAN) состоится на площадке торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Липецке 18 и 19 сентября.В программе фестиваля - шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Боевой шутер (Counter Strike. Global Offensive) – команда (пять человек и один запасной по желанию) Спортивный симулятор (Fifa 2021) – личные Файтинг (Mortal Kombat 11) – личные Стратегия в реальном времени (Clash Royale) – личные Соревновательная головоломка (Hearthstone) – личные."Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодежи и поддерживаем турниры по киберспорту", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html

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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов