Глава Эстонии предположила, когда Украина, Молдавия и Грузия вступят в ЕС
Президент Эстонии Кальюлайд: Украине, Молдавии и Грузии потребуется около 20 лет для вступления в ЕС
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не соответствует критериям членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности... Возможно, нужен какой-то промежуточный этап для Украины, Молдавии и Грузии… но сейчас все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд в интервью украинскому изданию "Европейская правда", часть которого была опубликована в среду.
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При этом она выразила желание, что Евросоюз мог бы быть смелее в вопросе расширения.
Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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