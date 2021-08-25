https://ria.ru/20210825/evrosoyuz-1747157595.html

Глава Эстонии предположила, когда Украина, Молдавия и Грузия вступят в ЕС

Глава Эстонии предположила, когда Украина, Молдавия и Грузия вступят в ЕС - РИА Новости, 25.08.2021

Глава Эстонии предположила, когда Украина, Молдавия и Грузия вступят в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:24

2021-08-25T11:24

2021-08-25T11:24

в мире

украина

грузия

молдавия

эстония

евросоюз

керсти кальюлайд

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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз."Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не соответствует критериям членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности... Возможно, нужен какой-то промежуточный этап для Украины, Молдавии и Грузии… но сейчас все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - сказала Кальюлайд в интервью украинскому изданию "Европейская правда", часть которого была опубликована в среду.При этом она выразила желание, что Евросоюз мог бы быть смелее в вопросе расширения.Украина, Грузия и Молдавия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746813902.html

https://ria.ru/20210707/evrointegratsiya-1740251484.html

https://ria.ru/20210426/vmeshatelstvo-1730034125.html

украина

грузия

молдавия

эстония

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в мире, украина, грузия, молдавия, эстония, евросоюз, керсти кальюлайд