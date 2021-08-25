https://ria.ru/20210825/evropa-1747184251.html

ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации

ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации - РИА Новости, 25.08.2021

ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации

Европейский суд по правам человека отклонил запрос французских пожарных, которые оспаривали введение обязательной вакцинации во Франции для этой категории... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:34

2021-08-25T13:34

2021-08-25T13:34

в мире

франция

европейский суд по правам человека (еспч)

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ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека отклонил запрос французских пожарных, которые оспаривали введение обязательной вакцинации во Франции для этой категории работников."Европейский суд по правам человека в составе палаты из семи судей постановил отклонить ходатайства о временных мерах, поданные пожарными после вступления в силу закона, касающегося управления кризисом в области здравоохранения. Суд счел, что эти запросы выходят за рамки статьи 39 его Регламента (обеспечительные меры)", - говорится в коммюнике суда.Девятнадцатого августа 672 пожарных отправили жалобу, попросив приостановить действие вакцинации, а также положения закона, предусматривающие запрет на осуществление деятельности и приостановление выплаты зарплат в случае отказа от вакцинации.Ранее во Франции были принят закон о введение расширенной практики использования санитарных пропусков, предполагающих прохождение вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Документ также вводит норму об обязательной вакцинации медиков и пожарных.

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746711351.html

https://ria.ru/20210725/miting-1742759401.html

франция

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в мире, франция, европейский суд по правам человека (еспч)