Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/evropa-1747184251.html
ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации
ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации - РИА Новости, 25.08.2021
ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации
Европейский суд по правам человека отклонил запрос французских пожарных, которые оспаривали введение обязательной вакцинации во Франции для этой категории... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:34
2021-08-25T13:34
в мире
франция
европейский суд по правам человека (еспч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153386_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2763d9469b6d5802e1239c7810cc339.jpg
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека отклонил запрос французских пожарных, которые оспаривали введение обязательной вакцинации во Франции для этой категории работников."Европейский суд по правам человека в составе палаты из семи судей постановил отклонить ходатайства о временных мерах, поданные пожарными после вступления в силу закона, касающегося управления кризисом в области здравоохранения. Суд счел, что эти запросы выходят за рамки статьи 39 его Регламента (обеспечительные меры)", - говорится в коммюнике суда.Девятнадцатого августа 672 пожарных отправили жалобу, попросив приостановить действие вакцинации, а также положения закона, предусматривающие запрет на осуществление деятельности и приостановление выплаты зарплат в случае отказа от вакцинации.Ранее во Франции были принят закон о введение расширенной практики использования санитарных пропусков, предполагающих прохождение вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Документ также вводит норму об обязательной вакцинации медиков и пожарных.
https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746711351.html
https://ria.ru/20210725/miting-1742759401.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c5c3ab75dafd676014a8a3d7109e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, европейский суд по правам человека (еспч)
13:34 25.08.2021
 
ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке их вакцинации

ЕСПЧ отклонил запрос французских пожарных о приостановке обязательной вакцинации

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека отклонил запрос французских пожарных, которые оспаривали введение обязательной вакцинации во Франции для этой категории работников.
"Европейский суд по правам человека в составе палаты из семи судей постановил отклонить ходатайства о временных мерах, поданные пожарными после вступления в силу закона, касающегося управления кризисом в области здравоохранения. Суд счел, что эти запросы выходят за рамки статьи 39 его Регламента (обеспечительные меры)", - говорится в коммюнике суда.
Шествие противников санитарных пропусков в Париже - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 23:28
На протесты во Франции вышли 175 тысяч человек
Девятнадцатого августа 672 пожарных отправили жалобу, попросив приостановить действие вакцинации, а также положения закона, предусматривающие запрет на осуществление деятельности и приостановление выплаты зарплат в случае отказа от вакцинации.
Ранее во Франции были принят закон о введение расширенной практики использования санитарных пропусков, предполагающих прохождение вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Документ также вводит норму об обязательной вакцинации медиков и пожарных.
Акция протеста против вакцинации в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:44
На митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили газ
 
В миреФранцияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния