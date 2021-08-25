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ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе - РИА Новости, 26.08.2021
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T22:26
2021-08-26T05:06
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
европейский суд по правам человека (еспч)
александр лукашенко
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией."Суд постановил... потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем", - говорится в заявлении ЕСПЧ.Варшаву и Ригу обязали применять эту меру в течение трех недель, до 15 сентября включительно.В то же время суд подчеркнул, что эту меру не следует понимать как требование, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.Отмечается, что в ЕСПЧ по данному вопросу обратились 32 гражданина Афганистана, а также 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Заявители стремятся попасть на территорию Польши и Латвии и не могут вернуться на территорию Белоруссии, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747096677.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, европейский суд по правам человека (еспч), александр лукашенко
22:26 25.08.2021 (обновлено: 05:06 26.08.2021)
 
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе

ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах с Белоруссией

© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz DabrowskiПольские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Dabrowski
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией.
"Суд постановил... потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем", - говорится в заявлении ЕСПЧ.
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В то же время суд подчеркнул, что эту меру не следует понимать как требование, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.
Отмечается, что в ЕСПЧ по данному вопросу обратились 32 гражданина Афганистана, а также 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Заявители стремятся попасть на территорию Польши и Латвии и не могут вернуться на территорию Белоруссии, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Александр Лукашенко
 
 
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