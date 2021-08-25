https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе

ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе - РИА Новости, 26.08.2021

ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-25T22:26

2021-08-25T22:26

2021-08-26T05:06

в мире

белоруссия

минск

латвия

польша

европейский суд по правам человека (еспч)

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746324518_0:326:3000:2014_1920x0_80_0_0_f0faec5b26e8ff40ef4222396504ae46.jpg

ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, находящимся на границах этих стран с Белоруссией."Суд постановил... потребовать, чтобы власти Польши и Латвии обеспечили всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем", - говорится в заявлении ЕСПЧ.Варшаву и Ригу обязали применять эту меру в течение трех недель, до 15 сентября включительно.В то же время суд подчеркнул, что эту меру не следует понимать как требование, чтобы Польша или Латвия пропустили заявителей на свою территорию.Отмечается, что в ЕСПЧ по данному вопросу обратились 32 гражданина Афганистана, а также 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Заявители стремятся попасть на территорию Польши и Латвии и не могут вернуться на территорию Белоруссии, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747096677.html

https://ria.ru/20210821/zakharova-1746687463.html

белоруссия

минск

латвия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, европейский суд по правам человека (еспч), александр лукашенко