https://ria.ru/20210825/eksport-1747229533.html
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку - РИА Новости, 25.08.2021
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку
Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
экономика
алжир (республика)
дмитрий шугаев
северная африка
россия
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746998923_0:83:3304:1942_1920x0_80_0_0_db9ba548c2dff6eaa19324a593d70c72.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."После саммита Россия - Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары - три. Портфель заказов", - сказал он.Основными партнерами России в северной Африке являются Алжир и Египет.
https://ria.ru/20210825/eksport-1747222328.html
алжир (республика)
северная африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746998923_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_701f644343c1e08ff9fa40e1b11ea2f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алжир (республика), дмитрий шугаев, северная африка, россия, форум "армия — 2021"
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку
Глава ФСВТС Шугаев: портфель оборонных заказов от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов