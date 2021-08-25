https://ria.ru/20210825/eksport-1747229533.html

ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку

ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку - РИА Новости, 25.08.2021

ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку

Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:19

2021-08-25T17:19

2021-08-25T17:19

экономика

алжир (республика)

дмитрий шугаев

северная африка

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."После саммита Россия - Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары - три. Портфель заказов", - сказал он.Основными партнерами России в северной Африке являются Алжир и Египет.

https://ria.ru/20210825/eksport-1747222328.html

алжир (республика)

северная африка

россия

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экономика, алжир (республика), дмитрий шугаев, северная африка, россия, форум "армия — 2021"