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ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку - РИА Новости, 25.08.2021
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку
Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:19
2021-08-25T17:19
экономика
алжир (республика)
дмитрий шугаев
северная африка
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."После саммита Россия - Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары - три. Портфель заказов", - сказал он.Основными партнерами России в северной Африке являются Алжир и Египет.
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экономика, алжир (республика), дмитрий шугаев, северная африка, россия, форум "армия — 2021"
17:19 25.08.2021
 
ФСВТС впервые озвучила цифры по экспорту в Северную Африку

Глава ФСВТС Шугаев: портфель оборонных заказов от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2021"
Международный военно-технический форум Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет 14 миллиардов долларов, их них 3 миллиарда приходятся на страны южнее Сахары, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"После саммита Россия - Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары - три. Портфель заказов", - сказал он.
Основными партнерами России в северной Африке являются Алжир и Египет.
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:47
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
 
ЭкономикаАлжир (республика)Дмитрий ШугаевСеверная АфрикаРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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