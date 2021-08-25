https://ria.ru/20210825/eksport-1747222328.html

Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны

Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны

Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:47

2021-08-25T16:47

2021-08-25T17:05

африка

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

сахара

дмитрий шугаев

россия

форум "армия — 2021"

ми-8

ми-24

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2021"."Наше военно-техническое сотрудничество со странами Африки последние пять лет развивается в стабильном и конструктивном ключе. В среднем ежегодный объем экспорта в этот регион российской продукции военного назначения сохраняется на уровне 30-40% от общего объема нашего оружейного экспорта", - сказал он.Шугаев уточнил, что в странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты семейства "Ми" (такие как Ми-8/17 и Ми-24/35), самолеты семейств "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", а также бронетехника (в частности, БТР-80, Т-72, Т-90С).В странах Северной Африки спросом пользуется российское стрелковое вооружение (автоматы Калашникова), средства ПВО, военно-морская техника, самолеты марок "МиГ", "Су" и "Ил", средства радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html

африка

сахара

россия

северная африка

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африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сахара, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021", ми-8, ми-24, бтр-80, северная африка