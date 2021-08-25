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Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:47
2021-08-25T17:05
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сахара
дмитрий шугаев
россия
форум "армия — 2021"
ми-8
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2021"."Наше военно-техническое сотрудничество со странами Африки последние пять лет развивается в стабильном и конструктивном ключе. В среднем ежегодный объем экспорта в этот регион российской продукции военного назначения сохраняется на уровне 30-40% от общего объема нашего оружейного экспорта", - сказал он.Шугаев уточнил, что в странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты семейства "Ми" (такие как Ми-8/17 и Ми-24/35), самолеты семейств "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", а также бронетехника (в частности, БТР-80, Т-72, Т-90С).В странах Северной Африки спросом пользуется российское стрелковое вооружение (автоматы Калашникова), средства ПВО, военно-морская техника, самолеты марок "МиГ", "Су" и "Ил", средства радиоэлектронной борьбы.
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африка
сахара
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африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сахара, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021", ми-8, ми-24, бтр-80, северная африка
16:47 25.08.2021 (обновлено: 17:05 25.08.2021)
 
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны

Глава ФСВТС Шугаев: 30-40 процентов от объема экспорта российских вооружений приходится на Африку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2021".
"Наше военно-техническое сотрудничество со странами Африки последние пять лет развивается в стабильном и конструктивном ключе. В среднем ежегодный объем экспорта в этот регион российской продукции военного назначения сохраняется на уровне 30-40% от общего объема нашего оружейного экспорта", - сказал он.
Шугаев уточнил, что в странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты семейства "Ми" (такие как Ми-8/17 и Ми-24/35), самолеты семейств "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", а также бронетехника (в частности, БТР-80, Т-72, Т-90С).
В странах Северной Африки спросом пользуется российское стрелковое вооружение (автоматы Калашникова), средства ПВО, военно-морская техника, самолеты марок "МиГ", "Су" и "Ил", средства радиоэлектронной борьбы.
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:28
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
 
АфрикаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)СахараДмитрий ШугаевРоссияФорум "Армия — 2021"Ми-8Ми-24БТР-80Северная Африка
 
 
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