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Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:47
2021-08-25T16:47
2021-08-25T17:05
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сахара
дмитрий шугаев
россия
форум "армия — 2021"
ми-8
ми-24
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Поставки в Африку занимают 30-40% от всего объёма экспорта российских вооружений, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе форума "Армия-2021"."Наше военно-техническое сотрудничество со странами Африки последние пять лет развивается в стабильном и конструктивном ключе. В среднем ежегодный объем экспорта в этот регион российской продукции военного назначения сохраняется на уровне 30-40% от общего объема нашего оружейного экспорта", - сказал он.Шугаев уточнил, что в странах Африки южнее Сахары наибольшим спросом пользуются вертолеты семейства "Ми" (такие как Ми-8/17 и Ми-24/35), самолеты семейств "Сухой" и "МиГ", системы ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2Э", а также бронетехника (в частности, БТР-80, Т-72, Т-90С).В странах Северной Африки спросом пользуется российское стрелковое вооружение (автоматы Калашникова), средства ПВО, военно-морская техника, самолеты марок "МиГ", "Су" и "Ил", средства радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html
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африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сахара, дмитрий шугаев, россия, форум "армия — 2021", ми-8, ми-24, бтр-80, северная африка
16:47 25.08.2021 (обновлено: 17:05 25.08.2021)
Глава ФСВТС оценил объем экспорта вооружений в африканские страны
Глава ФСВТС Шугаев: 30-40 процентов от объема экспорта российских вооружений приходится на Африку