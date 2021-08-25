Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/ekologiya-1747167624.html
Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде
Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде - РИА Новости, 25.08.2021
Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде
Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:12
2021-08-25T12:12
экономика
экология
россия
руслан эдельгериев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745482016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca1e4b6f838dc1822da4f5a5bd5d2f4a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев."Я знаком с некоторыми исследованиями, проведенными, в частности, крупнейшими мировыми автопроизводителями, показывающими, что на данном этапе электромобили энергоэффективнее своих водородных конкурентов. Однако и у последних есть ряд преимуществ, особенно если речь идет об общественном транспорте", - сказал Эдельгериев.Он уточнил, что время покажет, какая из технологий в конечном итоге окажется успешнее, но в ближайшее время стоит ожидать, что электромобили и водородный транспорт будут сосуществовать. Будущее водородной энергетики в промышленности при этом под сомнение не ставится, подчеркнул он.
https://ria.ru/20210820/klimat-1746491928.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745482016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66b9e034c8e2cc5ba5af4dfefa79c606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, экология, россия, руслан эдельгериев
12:12 25.08.2021
 
Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде

Спецпредставитель по климату Эдельгериев: машины на электроприводе пока эффективнее, чем на водороде

© AFP 2021 / Greg BakerПосетители осматривают электромобиль Geometry A на Шанхайском автосалоне
Посетители осматривают электромобиль Geometry A на Шанхайском автосалоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
"Я знаком с некоторыми исследованиями, проведенными, в частности, крупнейшими мировыми автопроизводителями, показывающими, что на данном этапе электромобили энергоэффективнее своих водородных конкурентов. Однако и у последних есть ряд преимуществ, особенно если речь идет об общественном транспорте", - сказал Эдельгериев.
Он уточнил, что время покажет, какая из технологий в конечном итоге окажется успешнее, но в ближайшее время стоит ожидать, что электромобили и водородный транспорт будут сосуществовать. Будущее водородной энергетики в промышленности при этом под сомнение не ставится, подчеркнул он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 09:18
Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия по борьбе с изменениями климата
 
ЭкономикаЭкологияРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния