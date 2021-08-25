https://ria.ru/20210825/ekologiya-1747167624.html

Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде

Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде - РИА Новости, 25.08.2021

Спецпредставитель по климату оценил эффективность машин на водороде

Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:12

2021-08-25T12:12

2021-08-25T12:12

экономика

экология

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Электромобили пока эффективнее, чем автомобили на водородном топливе, но какая технология победит и станет основной, покажет время, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев."Я знаком с некоторыми исследованиями, проведенными, в частности, крупнейшими мировыми автопроизводителями, показывающими, что на данном этапе электромобили энергоэффективнее своих водородных конкурентов. Однако и у последних есть ряд преимуществ, особенно если речь идет об общественном транспорте", - сказал Эдельгериев.Он уточнил, что время покажет, какая из технологий в конечном итоге окажется успешнее, но в ближайшее время стоит ожидать, что электромобили и водородный транспорт будут сосуществовать. Будущее водородной энергетики в промышленности при этом под сомнение не ставится, подчеркнул он.

https://ria.ru/20210820/klimat-1746491928.html

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экономика, экология, россия, руслан эдельгериев