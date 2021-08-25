https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html

Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным

Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 25.08.2021

Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным

Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:36

2021-08-25T16:36

2021-08-25T17:01

общество

владимир мединский

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".По словам Мединского, также надо дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания."Мы должны сделать так, чтобы инициативный творческий учитель мог рассказать об истории в театре на историческом спектакле, в музее, в кино, сдвоить уроки. Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", - сказал Мединский."Жизнь показывает: если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция. Дети – это святое, а свято место пусто не бывает", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html

россия

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общество, владимир мединский, единый государственный экзамен (егэ), россия