https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 25.08.2021
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным
Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:36
2021-08-25T16:36
2021-08-25T17:01
общество
владимир мединский
единый государственный экзамен (егэ)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733305336_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d96221bf6a124328a4c71b60834b60e7.jpg
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".По словам Мединского, также надо дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания."Мы должны сделать так, чтобы инициативный творческий учитель мог рассказать об истории в театре на историческом спектакле, в музее, в кино, сдвоить уроки. Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", - сказал Мединский."Жизнь показывает: если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция. Дети – это святое, а свято место пусто не бывает", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733305336_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fe6800f17b88ef778c965e644b59ffde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мединский, единый государственный экзамен (егэ), россия
16:36 25.08.2021 (обновлено: 17:01 25.08.2021)
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным
Председатель РВИО Мединский: ЕГЭ по истории должен стать обязательным
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости.
Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ
, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
.
"ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".
"Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык", - добавил он.
По словам Мединского, также надо дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания.
"Мы должны сделать так, чтобы инициативный творческий учитель мог рассказать об истории в театре на историческом спектакле, в музее, в кино, сдвоить уроки. Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", - сказал Мединский.
"Жизнь показывает: если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция. Дети – это святое, а свято место пусто не бывает", - подчеркнул он.