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Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным - РИА Новости, 25.08.2021
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным
Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:36
2021-08-25T17:01
общество
владимир мединский
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".По словам Мединского, также надо дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания."Мы должны сделать так, чтобы инициативный творческий учитель мог рассказать об истории в театре на историческом спектакле, в музее, в кино, сдвоить уроки. Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", - сказал Мединский."Жизнь показывает: если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция. Дети – это святое, а свято место пусто не бывает", - подчеркнул он.
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общество, владимир мединский, единый государственный экзамен (егэ), россия
16:36 25.08.2021 (обновлено: 17:01 25.08.2021)
 
Мединский призвал сделать ЕГЭ по истории обязательным

Председатель РВИО Мединский: ЕГЭ по истории должен стать обязательным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский выступает в рамках трехдневного просветительского марафона общества "Новое Знание" в Москве
Помощник президента РФ Владимир Мединский выступает в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Единый государственный экзамен по истории в российских школах должен стать обязательным, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"ЕГЭ, безусловно, надо очень сильно совершенствовать и доводить до ума, и точно не оставлять единственным критерием оценки, особенно в гуманитарных науках. Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории", - сказал Мединский, выступая на научно-практической конференции "Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны" в рамках форума "Армия-2021".
"Я не могу понять, почему история менее важный предмет, чем математика и русский язык", - добавил он.
По словам Мединского, также надо дать больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания.
"Мы должны сделать так, чтобы инициативный творческий учитель мог рассказать об истории в театре на историческом спектакле, в музее, в кино, сдвоить уроки. Мы почему-то думаем, если у нас на уроках в курсе преподавания истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет", - сказал Мединский.
"Жизнь показывает: если нет нашей идеологии и нашей концепции, будет чужая идеология и чужая научная концепция. Дети – это святое, а свято место пусто не бывает", - подчеркнул он.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:24
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ОбществоВладимир МединскийЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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