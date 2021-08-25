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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210825/dron-1747127559.html
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:38
2021-08-25T03:41
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021"."Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам.Представители группы компаний добавили, что опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "были доработаны с учетом опыта их применения"Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели."Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, форум "армия — 2021"
03:38 25.08.2021 (обновлено: 03:41 25.08.2021)
 
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц

Минобороны утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021".
"Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам.
"Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года", - сообщили в "Калашникове".
Представители группы компаний добавили, что опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "были доработаны с учетом опыта их применения"
Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.
Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели.
"Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.
Генеральный директор компании Кронштадт Сергей Богатиков - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:00
Сергей Богатиков: рой ударных беспилотников планируется базировать на Ил-76
 
Новое оружие РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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