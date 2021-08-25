https://ria.ru/20210825/dron-1747127559.html
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:38
2021-08-25T03:38
2021-08-25T03:41
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021"."Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам.Представители группы компаний добавили, что опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "были доработаны с учетом опыта их применения"Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели."Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.
https://ria.ru/20210820/bespilotniki-1746359692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, форум "армия — 2021"
03:38 25.08.2021 (обновлено: 03:41 25.08.2021)
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Минобороны утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет"
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Минобороны России
утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021".
"Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам.
"Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года", - сообщили в "Калашникове".
Представители группы компаний добавили, что опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "были доработаны с учетом опыта их применения"
Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.
Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели.
"Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.