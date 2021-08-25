https://ria.ru/20210825/dron-1747127559.html

Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц

Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц - РИА Новости, 25.08.2021

Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц

Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:38

2021-08-25T03:38

2021-08-25T03:41

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Минобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021"."Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам.Представители группы компаний добавили, что опытные образцы "Ланцетов", которые поступят на госиспытания, "были доработаны с учетом опыта их применения"Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели."Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.

https://ria.ru/20210820/bespilotniki-1746359692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, форум "армия — 2021"