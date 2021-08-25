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В "Справедливой России" предложили ввести базовый доход для семей с детьми
В "Справедливой России" предложили ввести базовый доход для семей с детьми - РИА Новости, 25.08.2021
В "Справедливой России" предложили ввести базовый доход для семей с детьми
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил в правительство РФ пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми, основным из них стал РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:10
2021-08-25T14:25
общество
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил в правительство РФ пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми, основным из них стал документ, предлагающий ежемесячную выплату данной категории в размере 10 тысяч рублей.Текст инициативы имеется в распоряжении РИА Новости.Основной законопроект всего пакета документов предполагает введение ежемесячных выплат в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет с 1 января 2022 года."Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей - пока младшему из детей не исполнится 18 лет", - рассказал РИА Новости Миронов.Кроме этого, согласно законопроекту, выплаты ежегодно будут индексироваться по инфляции.По подсчетам авторов инициативы, получателями справедливого базового дохода могут стать до 60 миллионов граждан, что потребует около 7,2 триллиона рублей из федерального бюджета.Таким образом, два сопутствующих законопроекта фракции представляют источники финансирования, одним из которых предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, куда должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов, а вторым - отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.
https://ria.ru/20210613/dokhody-1736816289.html
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общество, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"
14:10 25.08.2021 (обновлено: 14:25 25.08.2021)
 
В "Справедливой России" предложили ввести базовый доход для семей с детьми

Лидер эсеров Миронов отправил в правительство законопроекты о базовом доходе семей с детьми

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил в правительство РФ пакет законопроектов о базовом доходе семей с детьми, основным из них стал документ, предлагающий ежемесячную выплату данной категории в размере 10 тысяч рублей.
Текст инициативы имеется в распоряжении РИА Новости.
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Основной законопроект всего пакета документов предполагает введение ежемесячных выплат в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет с 1 января 2022 года.
"Таким образом, семья с двумя детьми должна получать 40 тысяч рублей в месяц. На детей эти деньги выплачиваются до совершеннолетия, на родителей - пока младшему из детей не исполнится 18 лет", - рассказал РИА Новости Миронов.
Кроме этого, согласно законопроекту, выплаты ежегодно будут индексироваться по инфляции.
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По подсчетам авторов инициативы, получателями справедливого базового дохода могут стать до 60 миллионов граждан, что потребует около 7,2 триллиона рублей из федерального бюджета.
Таким образом, два сопутствующих законопроекта фракции представляют источники финансирования, одним из которых предлагается реформировать Фонд национального благосостояния, создав Фонд национального сбережения, куда должно направляться 90% дополнительных нефтегазовых доходов, а вторым - отказаться от возмещения НДС экспортерам сырья.
 
ОбществоСергей МироновРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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