02:43 25.08.2021 (обновлено: 05:20 25.08.2021)
Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения
Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипотношения, отвергает "абсурдные предлоги"
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Ранее глава алжирского МИД Рамтан Ламамра заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Он также обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов. Ламамра также обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками.
"Марокко сожалеет об этом абсолютно неоправданном, но ожидаемом решении..., а также о его воздействии на народ Алжира. Марокко решительно отвергает ложные, даже абсурдные предлоги, которые послужили для него основанием", - говорится в коммюнике марокканского МИД.
Согласно заявлению, Рабат остается "надежным и верным партнером" народа Алжира. Марокко продолжит содействовать развитию отношений между странами Северной Африки.
МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".
Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.
В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
12 декабря 2020, 17:34МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой