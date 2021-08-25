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Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения
Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения - РИА Новости, 25.08.2021
Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения
Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипломатические отношения, но отвергает "абсурдные предлоги", которые привел Алжир в оправдание своих действий. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:43
2021-08-25T05:20
в мире
движение неприсоединения
марокко
алжир (республика)
северная африка
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипломатические отношения, но отвергает "абсурдные предлоги", которые привел Алжир в оправдание своих действий.Ранее глава алжирского МИД Рамтан Ламамра заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Он также обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов. Ламамра также обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками.Согласно заявлению, Рабат остается "надежным и верным партнером" народа Алжира. Марокко продолжит содействовать развитию отношений между странами Северной Африки.МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
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в мире, движение неприсоединения, марокко, алжир (республика), северная африка
02:43 25.08.2021 (обновлено: 05:20 25.08.2021)
 
Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения

Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипотношения, отвергает "абсурдные предлоги"

CC BY 2.0 / TheUjulala / Город Эс-Сувейра
Город Эс-Сувейра - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC BY 2.0 / TheUjulala /
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипломатические отношения, но отвергает "абсурдные предлоги", которые привел Алжир в оправдание своих действий.
Ранее глава алжирского МИД Рамтан Ламамра заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Он также обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов. Ламамра также обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками.
"Марокко сожалеет об этом абсолютно неоправданном, но ожидаемом решении..., а также о его воздействии на народ Алжира. Марокко решительно отвергает ложные, даже абсурдные предлоги, которые послужили для него основанием", - говорится в коммюнике марокканского МИД.
Согласно заявлению, Рабат остается "надежным и верным партнером" народа Алжира. Марокко продолжит содействовать развитию отношений между странами Северной Африки.
МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".
Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.
В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 17:34
МИД раскритиковал признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой
 
В миреДвижение неприсоединенияМароккоАлжир (республика)Северная Африка
 
 
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