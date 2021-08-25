https://ria.ru/20210825/dimpotnosheniya-1747125713.html

Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения

Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения - РИА Новости, 25.08.2021

Марокко прокомментировало решение Алжира разорвать дипотношения

Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипломатические отношения, но отвергает "абсурдные предлоги", которые привел Алжир в оправдание своих действий. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T02:43

2021-08-25T02:43

2021-08-25T05:20

в мире

движение неприсоединения

марокко

алжир (республика)

северная африка

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Марокко сожалеет о решении Алжира разорвать дипломатические отношения, но отвергает "абсурдные предлоги", которые привел Алжир в оправдание своих действий.Ранее глава алжирского МИД Рамтан Ламамра заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. Министр заявил, что враждебное отношение Марокко к Алжиру "было целенаправленным с войны 1963 года". Он также обвинил королевство в связях с двумя террористическими группировками – исламистской Rachad и движением амазигских сепаратистов МАК (движение за самоопределение в районе племен). Их Алжир считает виновными в поджогах лесов. Ламамра также обвинил марокканские спецслужбы в слежке за алжирскими чиновниками.Согласно заявлению, Рабат остается "надежным и верным партнером" народа Алжира. Марокко продолжит содействовать развитию отношений между странами Северной Африки.МИД Алжира в середине июля отозвал своего посла в Марокко для консультаций на фоне неоднозначных высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия. Ранее посольство Марокко в Нью-Йорке распространило среди государств-членов Движения неприсоединения официальный документ, поддерживающий "право народов Кабилии на самоопределение". По мнению Марокко, данный регион подвергается "самой длительной иностранной оккупации". Алжирский МИД осудил подобные действия и призвал Марокко дать разъяснения в отношении "этого опасного инцидента".Регион Кабилия располагается на севере Алжира, его населяют 3,5 миллиона кабилов-берберов, которым удалось сохранить свой древний язык и культуру. В Алжире этот регион является центром противостояния берберов с центральным правительством за право на самоопределение и культурную автономию.В свою очередь Алжир поддерживает фронт ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.

https://ria.ru/20201212/mid-1588930252.html

марокко

алжир (республика)

северная африка

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в мире, движение неприсоединения, марокко, алжир (республика), северная африка