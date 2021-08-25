https://ria.ru/20210825/delo-1747163559.html
Главе СК доложат по делу об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
Главе СК доложат по делу об избиении пациентки психбольницы в Ярославле - РИА Новости, 25.08.2021
Главе СК доложат по делу об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении женщины санитарами в лифте в Ярославской области, ход... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:49
2021-08-25T11:49
2021-08-25T11:49
происшествия
ярославская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении женщины санитарами в лифте в Ярославской области, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у которой связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стенок лифта ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове.Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, при этом глава депздрава осудил действия медработников. Позже главврач больницы заявил об их увольнении. Также о проверках инцидента заявили прокуратура региона и СУСК России по региону. Отмечалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью."Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210824/konflikt-1746930504.html
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происшествия, ярославская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат по делу об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
Главе СК Бастрыкину доложат по делу об избиении женщины санитарами в лифте в Ярославской области