https://ria.ru/20210825/covid-19-1747149486.html
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.08.2021
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:41
2021-08-25T10:41
2021-08-25T10:41
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом."У нас, слава Богу... ситуация (с заболеваемостью COVID-19) начинает стабилизироваться... За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.В свою очередь глава управления Роспртребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская охарактеризовала ситуацию по заболеваемости COVID-19 как нестабильную."На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9)", - сказала Пеньковская, отметив, что за последнюю неделю наметилась нестойкая тенденция к снижению заболеваемости.По данным минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 345 случаев коронавируса, умерло 17 пациентов, в стационарах проходят лечение 2 738 человек, почти 5,5 тысяч человек лечатся амбулаторно.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом.
"У нас, слава Богу... ситуация (с заболеваемостью COVID-19) начинает стабилизироваться... За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.
В свою очередь глава управления Роспртребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская
охарактеризовала ситуацию по заболеваемости COVID-19 как нестабильную.
"На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9)", - сказала Пеньковская, отметив, что за последнюю неделю наметилась нестойкая тенденция к снижению заболеваемости.
По данным минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 345 случаев коронавируса, умерло 17 пациентов, в стационарах проходят лечение 2 738 человек, почти 5,5 тысяч человек лечатся амбулаторно.