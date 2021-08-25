https://ria.ru/20210825/covid-19-1747149486.html

Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов

Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.08.2021

Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:41

2021-08-25T10:41

2021-08-25T10:41

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом."У нас, слава Богу... ситуация (с заболеваемостью COVID-19) начинает стабилизироваться... За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.В свою очередь глава управления Роспртребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская охарактеризовала ситуацию по заболеваемости COVID-19 как нестабильную."На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9)", - сказала Пеньковская, отметив, что за последнюю неделю наметилась нестойкая тенденция к снижению заболеваемости.По данным минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 345 случаев коронавируса, умерло 17 пациентов, в стационарах проходят лечение 2 738 человек, почти 5,5 тысяч человек лечатся амбулаторно.

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии