Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/covid-19-1747149486.html
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.08.2021
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:41
2021-08-25T10:41
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом."У нас, слава Богу... ситуация (с заболеваемостью COVID-19) начинает стабилизироваться... За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.В свою очередь глава управления Роспртребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская охарактеризовала ситуацию по заболеваемости COVID-19 как нестабильную."На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9)", - сказала Пеньковская, отметив, что за последнюю неделю наметилась нестойкая тенденция к снижению заболеваемости.По данным минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 345 случаев коронавируса, умерло 17 пациентов, в стационарах проходят лечение 2 738 человек, почти 5,5 тысяч человек лечатся амбулаторно.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741838485.html
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:41 25.08.2021
 
Ситуация по COVID-19 в Крыму стабилизируется, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации положения с коронавирусом.
"У нас, слава Богу... ситуация (с заболеваемостью COVID-19) начинает стабилизироваться... За неделю подтверждено 2 532 случая новой коронавирусной инфекции. К сожалению, летальность растет – за неделю 101 человек ушел из жизни", - сказал Аксенов на заседании штаба по эпидситуации в Крыму.
Жители Симферополя отдыхают в Гагаринском парке - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 12:54Распространение коронавируса
Власти Крыма рассказали, как стабилизировать ситуацию с коронавирусом
В свою очередь глава управления Роспртребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская охарактеризовала ситуацию по заболеваемости COVID-19 как нестабильную.
"На сегодняшний день ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается нестабильной, среднесуточные показатели заболеваемости к сожалению выше среднероссийских за сутки (в Крыму от 18,1 – 18,7, среднероссийские 12,1-12,9)", - сказала Пеньковская, отметив, что за последнюю неделю наметилась нестойкая тенденция к снижению заболеваемости.
По данным минздрава, за последние сутки в республике зафиксировано 345 случаев коронавируса, умерло 17 пациентов, в стационарах проходят лечение 2 738 человек, почти 5,5 тысяч человек лечатся амбулаторно.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:38Распространение коронавируса
Сенатор от Крыма выступил за обязательную вакцинацию приезжающих туристов
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния