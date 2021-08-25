Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/bolnitsa-1747241244.html
В Ярославле суд решит вопрос пребывания в психбольнице избитой женщины
В Ярославле суд решит вопрос пребывания в психбольнице избитой женщины - РИА Новости, 25.08.2021
В Ярославле суд решит вопрос пребывания в психбольнице избитой женщины
Вопрос дальнейшего пребывания в психиатрической больнице жительницы Ярославля, которая были избита санитарами, будет решаться судом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:12
2021-08-25T18:12
происшествия
ярославль
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
сергей бабуркин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Вопрос дальнейшего пребывания в психиатрической больнице жительницы Ярославля, которая были избита санитарами, будет решаться судом, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.Резонанс вызвало видео с установленной в лифте камеры, запись попала в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате. Чтобы усмирить ее, один санитар несколько раз сильно бьет женщину в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников.Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, в отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).Бабуркин рассказал, что во вторник посетил больницу, где встретился с этой женщиной, а также побеседовал с руководством учреждения."Что касается оснований ее нахождения там. Ситуация выглядит на данный момент таким образом, что руководство больницы провело медицинскую комиссию, которая обследовала ее состояние. На основании заключения этой комиссии медицинское учреждение подало соответствующее заявление в суд о необходимости дальнейшего ее пребывания в медицинской организации", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210825/delo-1747163559.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ярославль, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, сергей бабуркин, россия
18:12 25.08.2021
 
В Ярославле суд решит вопрос пребывания в психбольнице избитой женщины

В Ярославле суд решит вопрос дальнейшего пребывания в психбольнице избитой санитарами женщины

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Вопрос дальнейшего пребывания в психиатрической больнице жительницы Ярославля, которая были избита санитарами, будет решаться судом, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Резонанс вызвало видео с установленной в лифте камеры, запись попала в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате. Чтобы усмирить ее, один санитар несколько раз сильно бьет женщину в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников.
Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, в отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).
Бабуркин рассказал, что во вторник посетил больницу, где встретился с этой женщиной, а также побеседовал с руководством учреждения.
"Что касается оснований ее нахождения там. Ситуация выглядит на данный момент таким образом, что руководство больницы провело медицинскую комиссию, которая обследовала ее состояние. На основании заключения этой комиссии медицинское учреждение подало соответствующее заявление в суд о необходимости дальнейшего ее пребывания в медицинской организации", - отметил собеседник агентства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 11:49
Главе СК доложат по делу об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
 
ПроисшествияЯрославльЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоСергей БабуркинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния