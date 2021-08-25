В Ярославле суд решит вопрос пребывания в психбольнице избитой женщины
В Ярославле суд решит вопрос дальнейшего пребывания в психбольнице избитой санитарами женщины
РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Вопрос дальнейшего пребывания в психиатрической больнице жительницы Ярославля, которая были избита санитарами, будет решаться судом, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Резонанс вызвало видео с установленной в лифте камеры, запись попала в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате. Чтобы усмирить ее, один санитар несколько раз сильно бьет женщину в бок, потом второй санитар бьет ее по голове. Областной департамент здравоохранения сообщил, что санитары областной психиатрической больницы прибыли на вызов и проводили принудительную госпитализацию, глава депздрава осудил действия санитаров. Позже главврач больницы заявил об увольнении сотрудников.
Как сообщали РИА Новости в региональном СУСК, в отношении санитаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).
Бабуркин рассказал, что во вторник посетил больницу, где встретился с этой женщиной, а также побеседовал с руководством учреждения.
"Что касается оснований ее нахождения там. Ситуация выглядит на данный момент таким образом, что руководство больницы провело медицинскую комиссию, которая обследовала ее состояние. На основании заключения этой комиссии медицинское учреждение подало соответствующее заявление в суд о необходимости дальнейшего ее пребывания в медицинской организации", - отметил собеседник агентства.