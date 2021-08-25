В Баку заявили о нападении военнослужащих Армении на пограничника
Госпогранслужба Азербайджана: двое военнослужащих Армении напали и ранили ножом пограничника
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 25 авг - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана заявила в среду о нападении двух армянских военнослужащих на азербайджанского пограничника, военнослужащий получил ранение в рукопашном бою.
"Двадцать пятого августа примерно в 15.45, военнослужащий Отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Ширалиев Руслан Нариман оглу подвергся нападению со стороны двух армянских военнослужащих. В результате завязавшегося рукопашного боя наш военнослужащий получил ранение штыком в грудь", - сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.
"Заметив, что на помощь спешит наряд пограничников, армянские военные скрылись в лесу. Р. Ширалиев был незамедлительно госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает", - уточняет ведомство. "Вся ответственность за произошедшее лежит на армянской стороне, на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - говорится в сообщении.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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