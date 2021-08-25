https://ria.ru/20210825/bakterii-1747125969.html

ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву

ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву - РИА Новости, 25.08.2021

ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву

Япония планировала в конце Второй мировой войны применить против СССР бактериологическое оружие, в основе которого были бы, в том числе, возбудители сибирской... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:06

2021-08-25T03:06

2021-08-25T03:37

фсб

ссср

япония

вторая мировая война (1939-1945)

сибирская язва

без срока давности

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Япония планировала в конце Второй мировой войны применить против СССР бактериологическое оружие, в основе которого были бы, в том числе, возбудители сибирской язвы, следует из документов, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности".Двадцать пятого августа 1945 года успешно завершилась операция Красной армии и флота по освобождению Южного Сахалина от японских войск. Еще в 1931 году Япония нарушила заключенный с СССР договор о демилитаризации этой зоны по итогам Портсмутского мирного договора 1905 года — построила укрепления на Южном Сахалине и ввела свои войска в Маньчжурию. Это стало первым шагом на пути построения "Восточноазиатской сферы сопроцветания" — проекта, задуманного японскими правительством и армией. Крах этого проекта сопутствовал военному поражению Японии в августе 1945 года.Среди рассекреченных архивных документов, в том числе трофейных, с которыми ознакомилось РИА Новости, — собственноручные показания Като Цунэнори — бывшего сотрудника специального отряда 731-й Квантунской армии, занимавшегося разработкой бактериологического оружия. Цунэнори давал показания советскому следствию в феврале 1948 года."Я не слышал, чтобы против СССР предполагалось применять микробы какого-либо особого вида. Я думаю, существовал план применять чумные микробы так же, как против Америки и Китая", — писал Цунэнори.Он отмечал, что слышал о планах использовать бациллу антракса (сибирской язвы). По словам Цунэнори, когда он прибыл в отряд 731 в декабре 1944 года, то там уже велась подготовка к бактериологической войне против США."Что же касается СССР, то до этого еще дело не дошло. Против СССР, безусловно, также должны были быть применены чумные бациллы", - написал Цунэнори.Как следует из рассекреченных документов ФСБ, милитаристская Япония готовилась начать бактериологическую войну против СССР в июне 1945 года.В сентябре 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключенный в апреле 1941 года в Москве договор о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволил на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменил общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении своего соседа.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731-й и 100-й Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч человек.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Последней точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант процесса, Ямада тогда получил 25 лет лагерей – высшую меру наказания в СССР в то время.Начальник отряда 731, микробиолог генерал Сиро Исии избежал наказания - его укрыли американцы, после чего он продолжал работу в США и Японии, и умер в 1959 году.

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

https://ria.ru/20210816/bomba-1745859461.html

https://ria.ru/20210825/iran-1747122107.html

ссср

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб, ссср, япония, вторая мировая война (1939-1945), сибирская язва, без срока давности