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В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс - РИА Новости, 25.08.2021
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс
Пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления национальной полиции... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:26
2021-08-25T10:34
в мире
происшествия
украина
киев
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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины."Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Подольском районе столицы. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате за помощью к врачам обратились восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В полиции отмечают, что водитель был трезв.В пресс-службе киевского управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что автобус выполнял международный рейс. "Да, это был международный рейс. Все пассажиры были освобождены из автобуса еще до прибытия спасателей. Мы только поднимали автобус", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций.По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", автобус ехал из Кишинева в Москву.
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в мире, происшествия, украина, киев
10:26 25.08.2021 (обновлено: 10:34 25.08.2021)
 
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс

Пассажирский автобус, ехавший из Кишинева в Москву, перевернулся в Киеве, пострадали восемь человек

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Національна поліція України
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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.
"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Подольском районе столицы. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате за помощью к врачам обратились восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В полиции отмечают, что водитель был трезв.
В пресс-службе киевского управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что автобус выполнял международный рейс. "Да, это был международный рейс. Все пассажиры были освобождены из автобуса еще до прибытия спасателей. Мы только поднимали автобус", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций.
По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", автобус ехал из Кишинева в Москву.
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