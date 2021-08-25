https://ria.ru/20210825/avtobus-1747146344.html
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс - РИА Новости, 25.08.2021
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс
Пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления национальной полиции... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:26
2021-08-25T10:26
2021-08-25T10:34
в мире
происшествия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины."Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Подольском районе столицы. Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате за помощью к врачам обратились восемь пострадавших, среди которых четыре малолетних ребенка", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В полиции отмечают, что водитель был трезв.В пресс-службе киевского управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что автобус выполнял международный рейс. "Да, это был международный рейс. Все пассажиры были освобождены из автобуса еще до прибытия спасателей. Мы только поднимали автобус", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций.По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", автобус ехал из Кишинева в Москву.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745737433.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_680:464:1767:1280_1920x0_80_0_0_42ce98cd20368345861a134637cdf3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, украина, киев
10:26 25.08.2021 (обновлено: 10:34 25.08.2021)
В Киеве перевернулся автобус, выполнявший международный рейс
Пассажирский автобус, ехавший из Кишинева в Москву, перевернулся в Киеве, пострадали восемь человек