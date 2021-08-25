https://ria.ru/20210825/aviakompanii-1747188260.html
Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии
Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии - РИА Новости, 25.08.2021
Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии
По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:31
2021-08-25T14:31
2021-08-25T14:31
туризм
технологии
новости - туризм
авиакомпании
коронавирус covid-19
пандемия
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746257689_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d8bed369fcf2a705045ebab3099fe194.jpg
МОСКВА, 25 авн — РИА Новости. По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News."Из-за приостановления туризма эти игроки рынка потеряли миллионы. Однако использование в работе передовых изобретений может это исправить", — сообщает издание.В первую очередь, перевозчикам следует снизить производственные затраты. "Проектирование, обслуживание самолетов — это все недешево. Можно перейти, например, на 3D-печать деталей: это сэкономит и ресурсы, и время".Кроме того, авиакомпаниям рекомендуют использовать экотопливо. Инвестиции в зеленые технологии помогут сохранить экологию, повысить имидж бренда и, конечно же, сэкономить.По мнению специалистов, решающую роль в восстановлении сыграет маркетинг. Также издание советует оптимизировать процесс поиска новых сотрудников с помощью искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746257689_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5c0d7a9372f3f7ca98bd852be324a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новости - туризм, авиакомпании, коронавирус covid-19, пандемия, туристы
МОСКВА, 25 авн — РИА Новости.
По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет
портал Travel Daily News.
"Из-за приостановления туризма эти игроки рынка потеряли миллионы. Однако использование в работе передовых изобретений может это исправить", — сообщает издание.
В первую очередь, перевозчикам следует снизить производственные затраты. "Проектирование, обслуживание самолетов — это все недешево. Можно перейти, например, на 3D-печать деталей: это сэкономит и ресурсы, и время".
Кроме того, авиакомпаниям рекомендуют использовать экотопливо. Инвестиции в зеленые технологии помогут сохранить экологию, повысить имидж бренда и, конечно же, сэкономить.
По мнению специалистов, решающую роль в восстановлении сыграет маркетинг. Также издание советует оптимизировать процесс поиска новых сотрудников с помощью искусственного интеллекта.