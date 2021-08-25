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Туризм
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Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии
Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии - РИА Новости, 25.08.2021
Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии
По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:31
2021-08-25T14:31
туризм
технологии
новости - туризм
авиакомпании
коронавирус covid-19
пандемия
туристы
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МОСКВА, 25 авн — РИА Новости. По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News."Из-за приостановления туризма эти игроки рынка потеряли миллионы. Однако использование в работе передовых изобретений может это исправить", — сообщает издание.В первую очередь, перевозчикам следует снизить производственные затраты. "Проектирование, обслуживание самолетов — это все недешево. Можно перейти, например, на 3D-печать деталей: это сэкономит и ресурсы, и время".Кроме того, авиакомпаниям рекомендуют использовать экотопливо. Инвестиции в зеленые технологии помогут сохранить экологию, повысить имидж бренда и, конечно же, сэкономить.По мнению специалистов, решающую роль в восстановлении сыграет маркетинг. Также издание советует оптимизировать процесс поиска новых сотрудников с помощью искусственного интеллекта.
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технологии, новости - туризм, авиакомпании, коронавирус covid-19, пандемия, туристы
14:31 25.08.2021
 

Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авн — РИА Новости. По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News.
"Из-за приостановления туризма эти игроки рынка потеряли миллионы. Однако использование в работе передовых изобретений может это исправить", — сообщает издание.
В первую очередь, перевозчикам следует снизить производственные затраты. "Проектирование, обслуживание самолетов — это все недешево. Можно перейти, например, на 3D-печать деталей: это сэкономит и ресурсы, и время".
Кроме того, авиакомпаниям рекомендуют использовать экотопливо. Инвестиции в зеленые технологии помогут сохранить экологию, повысить имидж бренда и, конечно же, сэкономить.
По мнению специалистов, решающую роль в восстановлении сыграет маркетинг. Также издание советует оптимизировать процесс поиска новых сотрудников с помощью искусственного интеллекта.
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