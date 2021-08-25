https://ria.ru/20210825/aviakompanii-1747188260.html

Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии

Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии - РИА Новости, 25.08.2021

Эксперты рассказали, как авиакомпаниям восстановиться после пандемии

По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:31

2021-08-25T14:31

2021-08-25T14:31

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МОСКВА, 25 авн — РИА Новости. По мнению экспертов, восстановиться после кризиса, вызванного пандемией, авиакомпаниям помогут технологии, пишет портал Travel Daily News."Из-за приостановления туризма эти игроки рынка потеряли миллионы. Однако использование в работе передовых изобретений может это исправить", — сообщает издание.В первую очередь, перевозчикам следует снизить производственные затраты. "Проектирование, обслуживание самолетов — это все недешево. Можно перейти, например, на 3D-печать деталей: это сэкономит и ресурсы, и время".Кроме того, авиакомпаниям рекомендуют использовать экотопливо. Инвестиции в зеленые технологии помогут сохранить экологию, повысить имидж бренда и, конечно же, сэкономить.По мнению специалистов, решающую роль в восстановлении сыграет маркетинг. Также издание советует оптимизировать процесс поиска новых сотрудников с помощью искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, новости - туризм, авиакомпании, коронавирус covid-19, пандемия, туристы