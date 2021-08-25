https://ria.ru/20210825/askaldovich-1747018156.html

Геннадий Аскальдович: участки на выборах в Госдуму будут в 144 странах

Геннадий Аскальдович: участки на выборах в Госдуму будут в 144 странах - РИА Новости, 25.08.2021

Геннадий Аскальдович: участки на выборах в Госдуму будут в 144 странах

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, в скольких странах мира... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:00

2021-08-25T11:00

2021-08-25T11:00

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

выборы в государственную думу

россия

интервью

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Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, в скольких странах мира россияне смогут проголосовать на предстоящих в сентябре выборах Государственную думу РФ, сколько всего россиян живет сейчас за рубежом, и сколько из них обычно участвует в голосовании, будут ли в связи с пандемией коронавируса какие-то ограничения для приходящих на участки, о том, что в Москве думают об отказе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направить в Россию своих наблюдателей, и есть ли риски иностранного вмешательства.– В каком количестве стран россияне за рубежом смогут проголосовать на предстоящих в сентябре выборах? Сколько всего участков будет открыто для голосования? Есть ли хотя бы приблизительные данные о числе избирателей за рубежом?– Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков. По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более двух миллионов наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200-300 тысяч человек. Наиболее высокое участие было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году – более 400 тысяч человек. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество наших соотечественников. Призываем всех их прийти на избирательные участки и реализовать свое конституционное право.– В условиях пандемии COVID-19 какие меры принимаются российской стороной для того, чтобы предстоящие выборы прошли максимально безопасно с эпидемиологической точки зрения? Действительно ли на участки в посольствах будут пускать только привитых, переболевших или тех, у кого есть результаты теста?– Пандемия действительно внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий. Тем не менее, никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России. При этом на участках, разумеется, будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения. Все меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые мы довели до наших загранучреждений как руководство к действию. Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования).– Как быть с теми, у кого таких документов нет? Или, например, с гражданами старшего поколения, которые не всегда могут приехать на участки, особенно в других городах? Смогут ли они, например, отдать свой голос дистанционно, в электронной форме?– Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации. Что касается избирателей, проживающих за пределами городов, где находятся российские посольства и консульства, то многим их них предоставляется возможность проголосовать в ходе досрочных выездных голосований, которые будут проводить участковые комиссии. Повторюсь: их не так много, как было в 2018 году, но, несмотря на пандемию, планируется провести 184 досрочных голосования в 55 странах. И это еще не все данные на этот счет, прием заявок от загранучреждений продолжается. Напомню, в 2020 году по волеизъявлению об изменениях в Конституцию России таких голосований практически не было.Что касается граждан старшего поколения или тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, они могут до 14.00 19 сентября подать устные или письменные заявления в соответствующие участковые комиссии, которые направят к ним своих представителей для голосования на дому. Возможность дистанционного голосования по сети интернет есть у избирателей, которые зарегистрированы по месту жительства в России в одном из семи субъектов федерации, определенных постановлением ЦИК России, а именно в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в городах Москве и Севастополе.– Будут ли на выборах за рубежом использоваться, например, видеокамеры для фиксации избирательного процесса, чтобы избежать вбросов бюллетеней и других возможных нарушений?– В соответствии с постановлением ЦИК России средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. Вместе с тем аккредитованные на избирательном участке наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, при том понимании, что видеосъемка не должна нарушать тайны голосования и влиять на волеизъявление избирателей.– БДИПЧ ОБСЕ отказалась направить в РФ своих наблюдателей из-за приглашения их меньшего числа. Не выражала ли организация намерения в таком случае следить за ходом выборов на участках за рубежом? Как будет организовано наблюдение за выборами за границей в целом с точки зрения наблюдателей?– Вновь хотел бы выразить сожаление в связи с необоснованным отказом БДИПЧ ОБСЕ направить на парламентские выборы в Россию своих наблюдателей. Это решение, как полагаю, было построено на амбициозном постулате "все или ничего" и абсолютно не учитывало наших реалий в связи с распространением коронавирусной инфекции. К слову, из всех международных миссий БДИПЧ ОБСЕ получала самую большую квоту в количестве 50 человек. Но, к сожалению, наши аргументы не были приняты во внимание. Каким образом в создавшейся ситуации будет вести свое наблюдение БДИПЧ ОБСЕ, нам неизвестно. В любом случае это ее выбор.Безусловно, наша страна пригласила на выборы в Госдуму международных наблюдателей из других международных структур, стран и организаций по линии и ЦИК России, и Федерального Собрания, и МИД России. Конечно, эти миссии будут работать в сокращенном составе в связи с пандемией COVID-19. Но в любом случае международную оценку выборам Россия получит – одна организация, пусть и авторитетная, не является решающей в плане оценки результатов наших выборов.– Как будет вестись подсчет голосов на участках за рубежом – вручную или с использованием автоматических урн? Или это зависит от технических возможностей в конкретной стране? Как данные будут передаваться в ЦИК?– Подсчет голосов на участках за рубежом будет вестись вручную. Проведенный несколько лет назад эксперимент с использованием комплексов автоматической обработки избирательных бюллетеней показал, что такая форма голосования за пределами страны нежелательна, в том числе и из-за ее подверженности внешнему влиянию (попытки взлома программного обеспечения). В ЦИК России данные с избирательных участков за рубежом будут передаваться по каналам связи министерства иностранных дел.– Насколько велики риски того, что будут попытки иностранного вмешательства в процесс выборов на зарубежных участках? Что делается для того, чтобы предотвратить это и другие провокации?– Как следует из многочисленных заявлений наших западных "партнеров", они не оставляют попыток навязать нашей стране свое видение демократии, в том числе и через поддержку откровенно антигосударственных сил. Так что вынужден ответить на ваш вопрос утвердительно: риски иностранного вмешательства в процесс выборов велики. В плане противодействия таким попыткам мы, в первую очередь, ведем активную информационно-разъяснительную работу. Доводим до сограждан нашу принципиальную позицию: выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с буквой и духом закона. Ожидаем на зарубежных участках большое количество наблюдателей по линии Общественной палаты, других структур – нам нечего скрывать от граждан, мы честно делаем свое дело.Что касается провокаций, угроз и иных противоправных действий, то здесь мы рассчитываем на содействие местных сил охраны правопорядка. В подавляющем большинстве стран мира нашим диппредставительствам идут навстречу в вопросах выделения дополнительных сил охраны в дни выборов, адекватно реагируют на просьбы, не разрешают проведение в это время массовых манифестаций у стен посольств. По опыту предыдущих избирательных кампаний могу сказать, что в разных странах с пикетчиками, которые стоят с провокационными лозунгами, ведут разъяснительную работу наши сограждане, неравнодушные к судьбе России. Иногда такие споры бывают довольно жаркими, но до серьезных конфликтов не доходит: как показывает практика, немногие из таких демонстрантов действительно "идейные", зачастую людям просто предлагают на этом заработать.

https://ria.ru/20210820/tsik-1746630554.html

https://ria.ru/20210820/golosovanie-1746519851.html

https://ria.ru/20210820/vybory-1746577346.html

https://ria.ru/20210822/vybory-1746774123.html

https://ria.ru/20210823/vybory-1746889014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), выборы в государственную думу, россия, интервью