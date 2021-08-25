https://ria.ru/20210825/armeniya-1747180585.html

После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата

После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата - РИА Новости, 25.08.2021

После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата

Представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:18

2021-08-25T13:18

2021-08-25T13:18

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армения

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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член фракции Гегам Манукян."Гегама Назаряна доставили в центр Малаяна. Он получил травму глаза", - сказал Манукян агентству Sputnik Армения.В среду в парламенте Армении произошли две потасовки. Одна - во время выступления провластного депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, раскритиковавшего работу прежних министров обороны Армении, вторая - депутата от оппозиционной фракции "Армения", руководителя партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопяна, нелестно высказавшегося о недавно принятой программе правительства.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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