Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/armeniya-1747180585.html
После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата
После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата - РИА Новости, 25.08.2021
После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата
Представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:18
2021-08-25T13:18
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6be1197c439c9202bfa59eb7e30de743.jpg
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член фракции Гегам Манукян."Гегама Назаряна доставили в центр Малаяна. Он получил травму глаза", - сказал Манукян агентству Sputnik Армения.В среду в парламенте Армении произошли две потасовки. Одна - во время выступления провластного депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, раскритиковавшего работу прежних министров обороны Армении, вторая - депутата от оппозиционной фракции "Армения", руководителя партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопяна, нелестно высказавшегося о недавно принятой программе правительства.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20210825/armeniya-1747166835.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0f14e1b2ba17c20fc947a13e4fe11ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения
13:18 25.08.2021
 
После потасовки в парламенте Армении госпитализировали депутата

Во время потасовки в армянском парламенте оппозиционный депутат Гегам Назарян получил травму глаза

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC BY-SA 4.0 / /
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза во время потасовки в армянском парламенте и был госпитализирован, сообщил член фракции Гегам Манукян.
"Гегама Назаряна доставили в центр Малаяна. Он получил травму глаза", - сказал Манукян агентству Sputnik Армения.
В среду в парламенте Армении произошли две потасовки. Одна - во время выступления провластного депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, раскритиковавшего работу прежних министров обороны Армении, вторая - депутата от оппозиционной фракции "Армения", руководителя партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопяна, нелестно высказавшегося о недавно принятой программе правительства.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 12:05
В парламенте Армении произошла вторая за день потасовка
 
В миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния