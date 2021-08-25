https://ria.ru/20210825/armeniya-1747166835.html

В парламенте Армении произошла вторая за день потасовка

В парламенте Армении произошла вторая за день потасовка - РИА Новости, 25.08.2021

В парламенте Армении произошла вторая за день потасовка

Вторая за день потасовка произошла в парламенте Армении между оппозиционными и провластными депутатами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:05

2021-08-25T12:05

2021-08-25T12:05

в мире

армения

сейран оганян

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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Вторая за день потасовка произошла в парламенте Армении между оппозиционными и провластными депутатами, передает корреспондент РИА Новости.Стычка началась во время выступления депутата от оппозиционной фракции "Армения", руководителя партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопяна."Вы не сможете долго кормить народ оставляющей впечатление курсовой работы программой, состоящей из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов", - заявил Акопян, обращаясь к депутатам правящей фракции "Гражданский договор". Один из оппонентов грубо ему ответил, и началась потасовка.Ранее в среду произошла еще одна потасовка - во время выступления депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, который раскритиковал работу прежних министров обороны Армении. После словесной перепалки экс-министр обороны, глава фракции "Армения" Сейран Оганян бросил в депутата пластиковую бутылку, Саркисян кинул бутылку в ответ. К оппозиционным коллегам для выяснения отношений подбежали провластные парламентарии. Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний службу безопасности и объявил перерыв.

https://ria.ru/20210824/armeniya-1747031148.html

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в мире, армения, сейран оганян