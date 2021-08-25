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В Аргентине выяснили, что защита от COVID-19 после "Спутника V" лишь растет
В Аргентине выяснили, что защита от COVID-19 после "Спутника V" лишь растет - РИА Новости, 26.08.2021
В Аргентине выяснили, что защита от COVID-19 после "Спутника V" лишь растет
Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только растет, сообщило министерство... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T23:11
2021-08-26T01:08
распространение коронавируса
вакцинация
аргентина
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
антитела
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 авг - РИА Новости. Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций этой латиноамериканской страны. Исследователи проанализировали число антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах крови людей, перенесших и не перенесших заболевание. Образцы брались, в том числе, через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.Как отметили в ведомстве, исследование подтверждает растущую эффективность антител через шесть месяцев после вакцинации "Спутником-V".Ученые также проанализировали эффективность вакцины против различных вариантов, встречающихся в Аргентине, и выяснили, в частности, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом "дельта"."Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов "бета" и "гамма". Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", - заявили в министерстве.Российский фонд прямых инвестиций, комментируя выводы аргентинский ученых, напомнил, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долговременную защиту от COVID-19. "В этой связи исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной "Спутник V", - указали в РФПИ.Российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 70 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
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вакцинация, аргентина, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", антитела
23:11 25.08.2021 (обновлено: 01:08 26.08.2021)
 
В Аргентине выяснили, что защита от COVID-19 после "Спутника V" лишь растет

Аргентинские ученые: защита от COVID-19 после вакцинации "Спутником V" со временем усиливается

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 авг - РИА Новости. Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только растет, сообщило министерство науки, технологий и инноваций этой латиноамериканской страны.
Исследователи проанализировали число антител и их способности нейтрализовать коронавирус и его варианты на 1800 образцах крови людей, перенесших и не перенесших заболевание. Образцы брались, в том числе, через 21, 42, 120 и 180 дней после вакцинации российским препаратом.
"Несмотря на то, что в мире существует обеспокоенность относительно того, что число антител, генерируемых после вакцинации, уменьшается со временем, сейчас, впервые, аргентинское исследование показывает увеличение их нейтрализующей силы против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины", - отмечает министерство.
Как отметили в ведомстве, исследование подтверждает растущую эффективность антител через шесть месяцев после вакцинации "Спутником-V".
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Ученые также проанализировали эффективность вакцины против различных вариантов, встречающихся в Аргентине, и выяснили, в частности, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом "дельта".
"Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов "бета" и "гамма". Другими словами, через четыре или шесть месяцев после начала вакцинации качество генерируемых антител улучшается в отношении нейтрализации вариантов", - заявили в министерстве.
Российский фонд прямых инвестиций, комментируя выводы аргентинский ученых, напомнил, что многие страны ищут вакцину, способную обеспечить долговременную защиту от COVID-19. "В этой связи исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет крайне важное значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной "Спутник V", - указали в РФПИ.
Российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 70 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
 
Распространение коронавирусаВакцинацияАргентинаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Антитела
 
 
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