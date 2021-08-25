https://ria.ru/20210825/anti-rossiya-1747161819.html

Запад продолжает на Украине проект "Анти-Россия", заявили в Совфеде

Запад продолжает на Украине проект "Анти-Россия", заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.08.2021

Запад продолжает на Украине проект "Анти-Россия", заявили в Совфеде

Очередные западные инициативы по якобы поддержке Украины направлены на подпитку антироссийской составляющей в политике Киева, на продолжение проекта... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:42

2021-08-25T11:42

2021-08-25T11:42

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совет федерации рф

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россия

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Очередные западные инициативы по якобы поддержке Украины направлены на подпитку антироссийской составляющей в политике Киева, на продолжение проекта "Анти-Россия", заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее в британском посольстве на Украине сообщили, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд для сопротивления влиянию России на Украину."Вначале они выделили 5 миллиардов долларов в "помощь" Украине, тем самым, поддержав госпереворот, в результате чего и появились эти обездоленные люди, которым они собрались помогать", - сказал Цеков.Он отметил, что очередная инициатива Запада "направлена на подпитку антироссийской составляющей в политике Украины, на реализацию проекта "Анти-Россия". "О реальной помощи людям речи не идет, эти деньги пойдут на антироссийскую пропаганду. Абсолютно бессовестная, аморальная позиция", - подчеркнул Цеков.По его словам, западная инициатива не будет способствовать мирному урегулированию на Украине, "конфликт будет продолжаться".Парламентарий также подчеркнул, что Россия – это та страна, которая реально помогает жителям Донбасса, отправляет туда гуманитарные конвои. "Если реально хотят помочь людям, пусть направят туда гуманитарный груз", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20210825/fond-1747127333.html

https://ria.ru/20210713/putin-1741161538.html

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в мире, украина, совет федерации рф, сергей цеков, россия