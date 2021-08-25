Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции

В юго-восточной части района Калеичи над бухтой возвышается цитадель римской эпохи Хыдырлык. Раньше у нее была остроконечная крыша — башня служила также маяком для кораблей.

В теплое время года жители города частенько сидят тут на парапете: любуются закатом и панорамным видом на Анталью, отмечает гид Юстасия Булгакова.