Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции - РИА Новости, 25.08.2021
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
Теплое море, ласковое солнце, золотой песок и многочисленные развлечения — вот с чем обычно ассоциируется Анталья. Но интересно здесь не только тем, кто... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:00
2021-08-25T08:04
туризм
достопримечательности
анталья (провинция)
туризм
еда
турция
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743273570_0:147:3277:1990_1920x0_80_0_0_325732247c6429c941177a738feea8e5.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Теплое море, ласковое солнце, золотой песок и многочисленные развлечения — вот с чем обычно ассоциируется Анталья. Но интересно здесь не только тем, кто предпочитает классический пляжный отдых по системе "все включено". Тут есть и лавандовые поля, и античные памятники, и аутентичные ресторанчики. Что смотреть в городе, кроме пляжей, где гулять и пробовать настоящую местную кухню — в фотоленте РИА Новости.
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743273570_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_cf3cc25affa1e30211e98b6fc4f210ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достопримечательности, анталья (провинция), туризм, фото, еда, турция, куда сходить , что посмотреть , куда поехать, где отдохнуть, куда можно лететь, туристы, маршруты - туризм, гастрономия
08:00 25.08.2021 (обновлено: 08:04 25.08.2021)
 

Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Теплое море, ласковое солнце, золотой песок и многочисленные развлечения — вот с чем обычно ассоциируется Анталья. Но интересно здесь не только тем, кто предпочитает классический пляжный отдых по системе "все включено". Тут есть и лавандовые поля, и античные памятники, и аутентичные ресторанчики. Что смотреть в городе, кроме пляжей, где гулять и пробовать настоящую местную кухню — в фотоленте РИА Новости.
© Fotolia / timur13

"По легенде, пергамский царь Аттал II приказал подданным найти самое красивое место на земле и назвал его в свою честь — Атталия", — рассказывает местная жительница Наталья Афанасьева. И в это охотно веришь.

Анталья, Турция
1 из 21

"По легенде, пергамский царь Аттал II приказал подданным найти самое красивое место на земле и назвал его в свою честь — Атталия", — рассказывает местная жительница Наталья Афанасьева. И в это охотно веришь.

© Fotolia / timur13
© Depositphotos / margo_black

Необязательно ехать в Прованс ради сиреневых полей. "Сейчас еще можно застать цветение лаванды, — говорит гид Юстасия Булгакова. — Весной благоухают розовые и миндальные сады, луга с белыми маками и хлопком".

Девушка в поле с лавандой
2 из 21

Необязательно ехать в Прованс ради сиреневых полей. "Сейчас еще можно застать цветение лаванды, — говорит гид Юстасия Булгакова. — Весной благоухают розовые и миндальные сады, луга с белыми маками и хлопком".

© Depositphotos / margo_black
© Pixabay / owl8000

Или другое сезонное развлечение: летом в деревнях под Антальей искусственно состаривают под солнцем ковры. "Складывают вместе, и получаются бесконечные "ковровые" поля. Местные и туристы любят там фотографироваться", — продолжает Юстасия. Текстиль выгорает на солнце — такой "винтаж" предпочитает большинство покупателей.

Фото для инстаграма получаются невероятные.

Магазин в Анталье
3 из 21

Или другое сезонное развлечение: летом в деревнях под Антальей искусственно состаривают под солнцем ковры. "Складывают вместе, и получаются бесконечные "ковровые" поля. Местные и туристы любят там фотографироваться", — продолжает Юстасия. Текстиль выгорает на солнце — такой "винтаж" предпочитает большинство покупателей.

Фото для инстаграма получаются невероятные.

© Pixabay / owl8000
© Pixabay / okancelik07

Анталья основана в 159 году до нашей эры. В историческом центре — римская, византийская и османская застройка.

Старый город — район Калеичи (в переводе с турецкого — "внутри замка") — окружен каменными стенами.

В османских особняках с черепичными крышами — многочисленные бутик-отели, рестораны, клубы, сувенирные лавки и антикварные магазины, мейхане (традиционные питейные заведения).

Даже не в сезон здесь шумно и весело.

Улица в Анталье
4 из 21

Анталья основана в 159 году до нашей эры. В историческом центре — римская, византийская и османская застройка.

Старый город — район Калеичи (в переводе с турецкого — "внутри замка") — окружен каменными стенами.

В османских особняках с черепичными крышами — многочисленные бутик-отели, рестораны, клубы, сувенирные лавки и антикварные магазины, мейхане (традиционные питейные заведения).

Даже не в сезон здесь шумно и весело.

© Pixabay / okancelik07
© Pixabay / LoggaWiggler

Один из символов Антальи — ворота Адриана, триумфальная арка, построенная из белого мрамора к приезду римского императора в 130 году. Стены старого города разрушены, но ворота сохранились.

Ворота Адриана
5 из 21

Один из символов Антальи — ворота Адриана, триумфальная арка, построенная из белого мрамора к приезду римского императора в 130 году. Стены старого города разрушены, но ворота сохранились.

© Pixabay / LoggaWiggler
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В юго-восточной части района Калеичи над бухтой возвышается цитадель римской эпохи Хыдырлык. Раньше у нее была остроконечная крыша — башня служила также маяком для кораблей.

В теплое время года жители города частенько сидят тут на парапете: любуются закатом и панорамным видом на Анталью, отмечает гид Юстасия Булгакова.

Вид на башню Хыдырлык в Анталье
6 из 21

В юго-восточной части района Калеичи над бухтой возвышается цитадель римской эпохи Хыдырлык. Раньше у нее была остроконечная крыша — башня служила также маяком для кораблей.

В теплое время года жители города частенько сидят тут на парапете: любуются закатом и панорамным видом на Анталью, отмечает гид Юстасия Булгакова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Pixabay / ezgimadran

Часы на башне Саат Кулеси установили в XIX веке — их подарил султану Абдулу-Хамиду немецкий император Вильгельм Второй.

Циферблат украшали фигуры Иисуса и Девы Марии, но в конце ХХ столетия их убрали.

На одной из стен башни виден кол — на нем вывешивали казненных.

Под часами традиционно назначают встречи, чтобы отправиться на прогулку по Старому городу.

Башня Саат Кулеси, Анталья
7 из 21

Часы на башне Саат Кулеси установили в XIX веке — их подарил султану Абдулу-Хамиду немецкий император Вильгельм Второй.

Циферблат украшали фигуры Иисуса и Девы Марии, но в конце ХХ столетия их убрали.

На одной из стен башни виден кол — на нем вывешивали казненных.

Под часами традиционно назначают встречи, чтобы отправиться на прогулку по Старому городу.

© Pixabay / ezgimadran
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Улица с зонтиками появилась в районе Калеичи в 2013 году и сразу стала популярнейшим местом для селфи. Также сюда приходят ради аутентичной кухни и шопинга: под завлекающими гостей зонтами — рестораны и магазины.

Кафе на одной из улиц в Анталье
8 из 21

Улица с зонтиками появилась в районе Калеичи в 2013 году и сразу стала популярнейшим местом для селфи. Также сюда приходят ради аутентичной кухни и шопинга: под завлекающими гостей зонтами — рестораны и магазины.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / yalcinsonat1

Археологический музей Антальи — один из лучших в мире и крупнейший в Турции.

Приготовьтесь обойти 14 залов: доисторической эпохи, античный, галерею богов, холл императоров со статуями правителей и их спутниц. В этнографическом отделе — предметы быта кочевников и интерьеры обычного анатолийского дома. Также в экспозиции —старинные монеты, мозаики, лампы, саркофаги.

В детском зале — глиняные таблички, на которых писали античные школьники, их копилки и игрушки.

Женская мраморная статуя в Археологическом музее Анталии
9 из 21

Археологический музей Антальи — один из лучших в мире и крупнейший в Турции.

Приготовьтесь обойти 14 залов: доисторической эпохи, античный, галерею богов, холл императоров со статуями правителей и их спутниц. В этнографическом отделе — предметы быта кочевников и интерьеры обычного анатолийского дома. Также в экспозиции —старинные монеты, мозаики, лампы, саркофаги.

В детском зале — глиняные таблички, на которых писали античные школьники, их копилки и игрушки.

© Depositphotos / yalcinsonat1
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Обязательно посетите океанариум — со скатами, акулами и осьминогами.

Еще там есть "Снежная комната", где даже в жару можно покататься на тюбингах с ледяной горки.

Девушка в океанариуме Антальи
10 из 21

Обязательно посетите океанариум — со скатами, акулами и осьминогами.

Еще там есть "Снежная комната", где даже в жару можно покататься на тюбингах с ледяной горки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / I_g0rZh

Фуникулер — прекрасная альтернатива смотровой площадке. "Из кабинок открывается отличный вид на город: понимаешь, насколько он огромный, а то многие думают, что Анталья — какая-то деревня", — уточняет Юстасия Булгакова.

Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции
11 из 21

Фуникулер — прекрасная альтернатива смотровой площадке. "Из кабинок открывается отличный вид на город: понимаешь, насколько он огромный, а то многие думают, что Анталья — какая-то деревня", — уточняет Юстасия Булгакова.

© Depositphotos / I_g0rZh
© Fotolia / Alex Tihonov

Из старой гавани Антальи отходят только туристические, экскурсионные яхты.

Рядом пляж Мермерли. Небольшой, но чистый, что удивительно для центра Старого города. И даже источник с питьевой водой есть.

Вид на гавань в Анталье, Турция
12 из 21

Из старой гавани Антальи отходят только туристические, экскурсионные яхты.

Рядом пляж Мермерли. Небольшой, но чистый, что удивительно для центра Старого города. И даже источник с питьевой водой есть.

© Fotolia / Alex Tihonov
© Depositphotos / mikdam

Пляж Коньяалты — десятикилометровая полоса песка и гальки в западной части Антальи. Здесь многолюдно, бары прямо у моря, есть аквапарки и водные развлечения, кафе и рестораны — в десяти минутах от берега. А еще отсюда видны Таврские горы.

Пляж Коньяалты в Анталье, Турция
13 из 21

Пляж Коньяалты — десятикилометровая полоса песка и гальки в западной части Антальи. Здесь многолюдно, бары прямо у моря, есть аквапарки и водные развлечения, кафе и рестораны — в десяти минутах от берега. А еще отсюда видны Таврские горы.

© Depositphotos / mikdam
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

"Местные, как правило, по выходным выбираются на море — в пикниковые зоны, с мангалами и столиками. Там можно и шашлыки приготовить, и искупаться, — рассказывает Юстасия Булгакова. — Кто-то ездит на платные галечные пляжи у парка Ататюрка, а предпочитающие песок — на Lara Beach".

Есть и женский пляж, куда пускают только дам и детей. "Там очень комфортно: в буркини (закрытый купальный костюм) ты или топлес — никто на тебя косо не посмотрит", — объясняет экскурсовод.

Турецкое побережье Антальи
14 из 21

"Местные, как правило, по выходным выбираются на море — в пикниковые зоны, с мангалами и столиками. Там можно и шашлыки приготовить, и искупаться, — рассказывает Юстасия Булгакова. — Кто-то ездит на платные галечные пляжи у парка Ататюрка, а предпочитающие песок — на Lara Beach".

Есть и женский пляж, куда пускают только дам и детей. "Там очень комфортно: в буркини (закрытый купальный костюм) ты или топлес — никто на тебя косо не посмотрит", — объясняет экскурсовод.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© Aktur Park

Колесо обозрения "Сердце Антальи" открыли в Aktur Park недалеко от пляжа Коньяалты два года назад. Девяносто метров — самый высокий подобный аттракцион в стране и второй в Европе после британского London Eye.

Самое высокое в Турции колесо обозрения Сердце Антальи в парке Aktur Park
15 из 21

Колесо обозрения "Сердце Антальи" открыли в Aktur Park недалеко от пляжа Коньяалты два года назад. Девяносто метров — самый высокий подобный аттракцион в стране и второй в Европе после британского London Eye.

© Aktur Park
© Pixabay / Hans

Нацпарк "Дюден" на окраине Антальи — это прежде всего водопады.

В Верхнем парке на обрушивающуюся с 27-метровой высоты воду можно полюбоваться снизу или со смотровой площадки. "А если залезть в пещеру, то увидите это чудо природы "с изнанки", через окошки в тоннелях, — добавляет Афанасьева. — Заодно отдохнете в прохладе на скамейках".

Над водопадом есть навесной мост, а под ним — гроты, где слышен шум потока.

С катера видно Нижний Дюден, в 15 километрах отсюда. Там водопад — прямо в Средиземное море.

Водопад Верхний Дюден
16 из 21

Нацпарк "Дюден" на окраине Антальи — это прежде всего водопады.

В Верхнем парке на обрушивающуюся с 27-метровой высоты воду можно полюбоваться снизу или со смотровой площадки. "А если залезть в пещеру, то увидите это чудо природы "с изнанки", через окошки в тоннелях, — добавляет Афанасьева. — Заодно отдохнете в прохладе на скамейках".

Над водопадом есть навесной мост, а под ним — гроты, где слышен шум потока.

С катера видно Нижний Дюден, в 15 километрах отсюда. Там водопад — прямо в Средиземное море.

© Pixabay / Hans
© Pixabay / turkeyplusyou0

"Вокруг Антальи множество городов времен римской империи — руины есть практически на каждой горе", — говорит Юстасия Булгакова. Самые впечатляющие — Аспендос с огромным древним театром, Перге с бесконечными колоннами вдоль улиц и Сагалассос с единственным в мире действующим античным фонтаном.

Аспендос, Анталья
17 из 21

"Вокруг Антальи множество городов времен римской империи — руины есть практически на каждой горе", — говорит Юстасия Булгакова. Самые впечатляющие — Аспендос с огромным древним театром, Перге с бесконечными колоннами вдоль улиц и Сагалассос с единственным в мире действующим античным фонтаном.

© Pixabay / turkeyplusyou0
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рестораны и уютные пабы, где по выходным исполняют живую музыку, сосредоточены в Старом городе. За настоящей турецкой кухней отправляйтесь в ресторан Sedir, любителям мясных блюд стоит посетить Sirali Kebap, советует гид.

Паб на улице в Анталье
18 из 21

Рестораны и уютные пабы, где по выходным исполняют живую музыку, сосредоточены в Старом городе. За настоящей турецкой кухней отправляйтесь в ресторан Sedir, любителям мясных блюд стоит посетить Sirali Kebap, советует гид.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Вкуснее всего готовят не в дорогих ресторанах, а в небольших локантах (традиционных столовых) с домашней едой, — уточняет Наталья Афанасьева. — Как правило, там самообслуживание, цены гораздо ниже ресторанных, выбор блюд огромный и порции от души, "как у мамы". Одно из таких мест — Can Can.

Улица города Анталья
19 из 21

"Вкуснее всего готовят не в дорогих ресторанах, а в небольших локантах (традиционных столовых) с домашней едой, — уточняет Наталья Афанасьева. — Как правило, там самообслуживание, цены гораздо ниже ресторанных, выбор блюд огромный и порции от души, "как у мамы". Одно из таких мест — Can Can.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Pixabay / Pukky

Лучшие рок-концерты и вечеринки — в районе Калеичи, в баре Tudors Arena Pub.

Пообедать с видом на море можно в Big Yellow Taxi — модном месте, оформленном в стиле американского бара 1950-х. Или в ресторане Nar Beach & Bistro в Ататюрк-парке. Бонус — живая музыка. Рыбные блюда и вид на море — в Balık Evi.

Квартал Калеичи в Анталье
20 из 21

Лучшие рок-концерты и вечеринки — в районе Калеичи, в баре Tudors Arena Pub.

Пообедать с видом на море можно в Big Yellow Taxi — модном месте, оформленном в стиле американского бара 1950-х. Или в ресторане Nar Beach & Bistro в Ататюрк-парке. Бонус — живая музыка. Рыбные блюда и вид на море — в Balık Evi.

© Pixabay / Pukky
© Depositphotos / Wirestock

Одна из самых известных кондитерских Salman Pastanesi — в центре, прямо напротив дома-музея Ататюрка. Тут превосходные завтраки.

Leman Kültür — кафе под маркой очень популярного в Турции сатирического журнала Leman — есть в каждом крупном городе. Креативное меню со смешными названиями, широкий выбор алкогольных коктейлей и необычных салатов. В общем, гастрономическое и интеллектуальное удовольствие одновременно.

Традиционный турецкий кофе
21 из 21

Одна из самых известных кондитерских Salman Pastanesi — в центре, прямо напротив дома-музея Ататюрка. Тут превосходные завтраки.

Leman Kültür — кафе под маркой очень популярного в Турции сатирического журнала Leman — есть в каждом крупном городе. Креативное меню со смешными названиями, широкий выбор алкогольных коктейлей и необычных салатов. В общем, гастрономическое и интеллектуальное удовольствие одновременно.

© Depositphotos / Wirestock
 
ТуризмДостопримечательностиАнталья (провинция)ТуризмЕдаТурциякуда сходитьчто посмотретькуда поехатьгде отдохнутькуда можно лететьтуристыМаршруты - Туризмгастрономия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
02:51Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
02:48Посол России в Британии оценил отношения двух стран
Лента новостейМолния