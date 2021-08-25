Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
"По легенде, пергамский царь Аттал II приказал подданным найти самое красивое место на земле и назвал его в свою честь — Атталия", — рассказывает местная жительница Наталья Афанасьева. И в это охотно веришь.
"По легенде, пергамский царь Аттал II приказал подданным найти самое красивое место на земле и назвал его в свою честь — Атталия", — рассказывает местная жительница Наталья Афанасьева. И в это охотно веришь.
Необязательно ехать в Прованс ради сиреневых полей. "Сейчас еще можно застать цветение лаванды, — говорит гид Юстасия Булгакова. — Весной благоухают розовые и миндальные сады, луга с белыми маками и хлопком".
Необязательно ехать в Прованс ради сиреневых полей. "Сейчас еще можно застать цветение лаванды, — говорит гид Юстасия Булгакова. — Весной благоухают розовые и миндальные сады, луга с белыми маками и хлопком".
Или другое сезонное развлечение: летом в деревнях под Антальей искусственно состаривают под солнцем ковры. "Складывают вместе, и получаются бесконечные "ковровые" поля. Местные и туристы любят там фотографироваться", — продолжает Юстасия. Текстиль выгорает на солнце — такой "винтаж" предпочитает большинство покупателей.
Фото для инстаграма получаются невероятные.
Или другое сезонное развлечение: летом в деревнях под Антальей искусственно состаривают под солнцем ковры. "Складывают вместе, и получаются бесконечные "ковровые" поля. Местные и туристы любят там фотографироваться", — продолжает Юстасия. Текстиль выгорает на солнце — такой "винтаж" предпочитает большинство покупателей.
Фото для инстаграма получаются невероятные.
Анталья основана в 159 году до нашей эры. В историческом центре — римская, византийская и османская застройка.
Старый город — район Калеичи (в переводе с турецкого — "внутри замка") — окружен каменными стенами.
В османских особняках с черепичными крышами — многочисленные бутик-отели, рестораны, клубы, сувенирные лавки и антикварные магазины, мейхане (традиционные питейные заведения).
Даже не в сезон здесь шумно и весело.
Анталья основана в 159 году до нашей эры. В историческом центре — римская, византийская и османская застройка.
Старый город — район Калеичи (в переводе с турецкого — "внутри замка") — окружен каменными стенами.
В османских особняках с черепичными крышами — многочисленные бутик-отели, рестораны, клубы, сувенирные лавки и антикварные магазины, мейхане (традиционные питейные заведения).
Даже не в сезон здесь шумно и весело.
Один из символов Антальи — ворота Адриана, триумфальная арка, построенная из белого мрамора к приезду римского императора в 130 году. Стены старого города разрушены, но ворота сохранились.
Один из символов Антальи — ворота Адриана, триумфальная арка, построенная из белого мрамора к приезду римского императора в 130 году. Стены старого города разрушены, но ворота сохранились.
В юго-восточной части района Калеичи над бухтой возвышается цитадель римской эпохи Хыдырлык. Раньше у нее была остроконечная крыша — башня служила также маяком для кораблей.
В теплое время года жители города частенько сидят тут на парапете: любуются закатом и панорамным видом на Анталью, отмечает гид Юстасия Булгакова.
В юго-восточной части района Калеичи над бухтой возвышается цитадель римской эпохи Хыдырлык. Раньше у нее была остроконечная крыша — башня служила также маяком для кораблей.
В теплое время года жители города частенько сидят тут на парапете: любуются закатом и панорамным видом на Анталью, отмечает гид Юстасия Булгакова.
Часы на башне Саат Кулеси установили в XIX веке — их подарил султану Абдулу-Хамиду немецкий император Вильгельм Второй.
Циферблат украшали фигуры Иисуса и Девы Марии, но в конце ХХ столетия их убрали.
На одной из стен башни виден кол — на нем вывешивали казненных.
Под часами традиционно назначают встречи, чтобы отправиться на прогулку по Старому городу.
Часы на башне Саат Кулеси установили в XIX веке — их подарил султану Абдулу-Хамиду немецкий император Вильгельм Второй.
Циферблат украшали фигуры Иисуса и Девы Марии, но в конце ХХ столетия их убрали.
На одной из стен башни виден кол — на нем вывешивали казненных.
Под часами традиционно назначают встречи, чтобы отправиться на прогулку по Старому городу.
Улица с зонтиками появилась в районе Калеичи в 2013 году и сразу стала популярнейшим местом для селфи. Также сюда приходят ради аутентичной кухни и шопинга: под завлекающими гостей зонтами — рестораны и магазины.
Улица с зонтиками появилась в районе Калеичи в 2013 году и сразу стала популярнейшим местом для селфи. Также сюда приходят ради аутентичной кухни и шопинга: под завлекающими гостей зонтами — рестораны и магазины.
Археологический музей Антальи — один из лучших в мире и крупнейший в Турции.
Приготовьтесь обойти 14 залов: доисторической эпохи, античный, галерею богов, холл императоров со статуями правителей и их спутниц. В этнографическом отделе — предметы быта кочевников и интерьеры обычного анатолийского дома. Также в экспозиции —старинные монеты, мозаики, лампы, саркофаги.
В детском зале — глиняные таблички, на которых писали античные школьники, их копилки и игрушки.
Археологический музей Антальи — один из лучших в мире и крупнейший в Турции.
Приготовьтесь обойти 14 залов: доисторической эпохи, античный, галерею богов, холл императоров со статуями правителей и их спутниц. В этнографическом отделе — предметы быта кочевников и интерьеры обычного анатолийского дома. Также в экспозиции —старинные монеты, мозаики, лампы, саркофаги.
В детском зале — глиняные таблички, на которых писали античные школьники, их копилки и игрушки.
Обязательно посетите океанариум — со скатами, акулами и осьминогами.
Еще там есть "Снежная комната", где даже в жару можно покататься на тюбингах с ледяной горки.
Обязательно посетите океанариум — со скатами, акулами и осьминогами.
Еще там есть "Снежная комната", где даже в жару можно покататься на тюбингах с ледяной горки.
Фуникулер — прекрасная альтернатива смотровой площадке. "Из кабинок открывается отличный вид на город: понимаешь, насколько он огромный, а то многие думают, что Анталья — какая-то деревня", — уточняет Юстасия Булгакова.
Фуникулер — прекрасная альтернатива смотровой площадке. "Из кабинок открывается отличный вид на город: понимаешь, насколько он огромный, а то многие думают, что Анталья — какая-то деревня", — уточняет Юстасия Булгакова.
Из старой гавани Антальи отходят только туристические, экскурсионные яхты.
Рядом пляж Мермерли. Небольшой, но чистый, что удивительно для центра Старого города. И даже источник с питьевой водой есть.
Из старой гавани Антальи отходят только туристические, экскурсионные яхты.
Рядом пляж Мермерли. Небольшой, но чистый, что удивительно для центра Старого города. И даже источник с питьевой водой есть.
Пляж Коньяалты — десятикилометровая полоса песка и гальки в западной части Антальи. Здесь многолюдно, бары прямо у моря, есть аквапарки и водные развлечения, кафе и рестораны — в десяти минутах от берега. А еще отсюда видны Таврские горы.
Пляж Коньяалты — десятикилометровая полоса песка и гальки в западной части Антальи. Здесь многолюдно, бары прямо у моря, есть аквапарки и водные развлечения, кафе и рестораны — в десяти минутах от берега. А еще отсюда видны Таврские горы.
"Местные, как правило, по выходным выбираются на море — в пикниковые зоны, с мангалами и столиками. Там можно и шашлыки приготовить, и искупаться, — рассказывает Юстасия Булгакова. — Кто-то ездит на платные галечные пляжи у парка Ататюрка, а предпочитающие песок — на Lara Beach".
Есть и женский пляж, куда пускают только дам и детей. "Там очень комфортно: в буркини (закрытый купальный костюм) ты или топлес — никто на тебя косо не посмотрит", — объясняет экскурсовод.
"Местные, как правило, по выходным выбираются на море — в пикниковые зоны, с мангалами и столиками. Там можно и шашлыки приготовить, и искупаться, — рассказывает Юстасия Булгакова. — Кто-то ездит на платные галечные пляжи у парка Ататюрка, а предпочитающие песок — на Lara Beach".
Есть и женский пляж, куда пускают только дам и детей. "Там очень комфортно: в буркини (закрытый купальный костюм) ты или топлес — никто на тебя косо не посмотрит", — объясняет экскурсовод.
Колесо обозрения "Сердце Антальи" открыли в Aktur Park недалеко от пляжа Коньяалты два года назад. Девяносто метров — самый высокий подобный аттракцион в стране и второй в Европе после британского London Eye.
Колесо обозрения "Сердце Антальи" открыли в Aktur Park недалеко от пляжа Коньяалты два года назад. Девяносто метров — самый высокий подобный аттракцион в стране и второй в Европе после британского London Eye.
Нацпарк "Дюден" на окраине Антальи — это прежде всего водопады.
В Верхнем парке на обрушивающуюся с 27-метровой высоты воду можно полюбоваться снизу или со смотровой площадки. "А если залезть в пещеру, то увидите это чудо природы "с изнанки", через окошки в тоннелях, — добавляет Афанасьева. — Заодно отдохнете в прохладе на скамейках".
Над водопадом есть навесной мост, а под ним — гроты, где слышен шум потока.
С катера видно Нижний Дюден, в 15 километрах отсюда. Там водопад — прямо в Средиземное море.
Нацпарк "Дюден" на окраине Антальи — это прежде всего водопады.
В Верхнем парке на обрушивающуюся с 27-метровой высоты воду можно полюбоваться снизу или со смотровой площадки. "А если залезть в пещеру, то увидите это чудо природы "с изнанки", через окошки в тоннелях, — добавляет Афанасьева. — Заодно отдохнете в прохладе на скамейках".
Над водопадом есть навесной мост, а под ним — гроты, где слышен шум потока.
С катера видно Нижний Дюден, в 15 километрах отсюда. Там водопад — прямо в Средиземное море.
"Вокруг Антальи множество городов времен римской империи — руины есть практически на каждой горе", — говорит Юстасия Булгакова. Самые впечатляющие — Аспендос с огромным древним театром, Перге с бесконечными колоннами вдоль улиц и Сагалассос с единственным в мире действующим античным фонтаном.
"Вокруг Антальи множество городов времен римской империи — руины есть практически на каждой горе", — говорит Юстасия Булгакова. Самые впечатляющие — Аспендос с огромным древним театром, Перге с бесконечными колоннами вдоль улиц и Сагалассос с единственным в мире действующим античным фонтаном.
Рестораны и уютные пабы, где по выходным исполняют живую музыку, сосредоточены в Старом городе. За настоящей турецкой кухней отправляйтесь в ресторан Sedir, любителям мясных блюд стоит посетить Sirali Kebap, советует гид.
Рестораны и уютные пабы, где по выходным исполняют живую музыку, сосредоточены в Старом городе. За настоящей турецкой кухней отправляйтесь в ресторан Sedir, любителям мясных блюд стоит посетить Sirali Kebap, советует гид.
"Вкуснее всего готовят не в дорогих ресторанах, а в небольших локантах (традиционных столовых) с домашней едой, — уточняет Наталья Афанасьева. — Как правило, там самообслуживание, цены гораздо ниже ресторанных, выбор блюд огромный и порции от души, "как у мамы". Одно из таких мест — Can Can.
"Вкуснее всего готовят не в дорогих ресторанах, а в небольших локантах (традиционных столовых) с домашней едой, — уточняет Наталья Афанасьева. — Как правило, там самообслуживание, цены гораздо ниже ресторанных, выбор блюд огромный и порции от души, "как у мамы". Одно из таких мест — Can Can.
Лучшие рок-концерты и вечеринки — в районе Калеичи, в баре Tudors Arena Pub.
Пообедать с видом на море можно в Big Yellow Taxi — модном месте, оформленном в стиле американского бара 1950-х. Или в ресторане Nar Beach & Bistro в Ататюрк-парке. Бонус — живая музыка. Рыбные блюда и вид на море — в Balık Evi.
Лучшие рок-концерты и вечеринки — в районе Калеичи, в баре Tudors Arena Pub.
Пообедать с видом на море можно в Big Yellow Taxi — модном месте, оформленном в стиле американского бара 1950-х. Или в ресторане Nar Beach & Bistro в Ататюрк-парке. Бонус — живая музыка. Рыбные блюда и вид на море — в Balık Evi.
Одна из самых известных кондитерских Salman Pastanesi — в центре, прямо напротив дома-музея Ататюрка. Тут превосходные завтраки.
Leman Kültür — кафе под маркой очень популярного в Турции сатирического журнала Leman — есть в каждом крупном городе. Креативное меню со смешными названиями, широкий выбор алкогольных коктейлей и необычных салатов. В общем, гастрономическое и интеллектуальное удовольствие одновременно.
Одна из самых известных кондитерских Salman Pastanesi — в центре, прямо напротив дома-музея Ататюрка. Тут превосходные завтраки.
Leman Kültür — кафе под маркой очень популярного в Турции сатирического журнала Leman — есть в каждом крупном городе. Креативное меню со смешными названиями, широкий выбор алкогольных коктейлей и необычных салатов. В общем, гастрономическое и интеллектуальное удовольствие одновременно.