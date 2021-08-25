https://ria.ru/20210825/angara-1747123377.html

Назван срок запуска первой "Анагры" с "водородным" разгонным блоком

Назван срок запуска первой "Анагры" с "водородным" разгонным блоком - РИА Новости, 25.08.2021

Назван срок запуска первой "Анагры" с "водородным" разгонным блоком

Первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара", планируется запустить в 2027 году,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T01:04

2021-08-25T01:04

2021-08-25T01:04

хочу стать космонавтом

роскосмос

ангара (ракета)

восточный

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара", планируется запустить в 2027 году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов."В настоящее время "Роскосмос" начал активно финансировать тему КВТК. Работы полностью развёрнуты. Эскизный проект мы защитили и сейчас находимся на этапе выпуска конструкторской документации и изготовления стендовых изделий", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"."Мы надеемся, что завершим эту работу в срок и запустим первое лётное изделие в 2027 году, скорее всего, на ракете-носителе "Ангара-А5М", - добавил Кузнецов.В декабре 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с Центром Хруничева на сумму 20,6 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК. В ходе работы, которую планируется выполнить к декабрю 2025 года, предполагается изготовить макеты и опытные изделия, а также провести их испытания.КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". Благодаря ему "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 5 тонн, а "Ангара-А5В" - 7,5 тонны. Это будет на несколько тонн больше, чем при использовании существующих разгонных блоков."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210730/angara-1743622119.html

восточный

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роскосмос, ангара (ракета), восточный, россия, форум "армия — 2021"