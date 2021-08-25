Назван срок запуска первой "Анагры" с "водородным" разгонным блоком
Центр Хруничева: первую "Ангару" с "водородным" разгонным блоком запустят в 2027 году
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Первый кислородно-водородный разгонный блок КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя "Ангара", планируется запустить в 2027 году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.
"В настоящее время "Роскосмос" начал активно финансировать тему КВТК. Работы полностью развёрнуты. Эскизный проект мы защитили и сейчас находимся на этапе выпуска конструкторской документации и изготовления стендовых изделий", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
"Мы надеемся, что завершим эту работу в срок и запустим первое лётное изделие в 2027 году, скорее всего, на ракете-носителе "Ангара-А5М", - добавил Кузнецов.
В декабре 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с Центром Хруничева на сумму 20,6 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК. В ходе работы, которую планируется выполнить к декабрю 2025 года, предполагается изготовить макеты и опытные изделия, а также провести их испытания.
КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". Благодаря ему "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 5 тонн, а "Ангара-А5В" - 7,5 тонны. Это будет на несколько тонн больше, чем при использовании существующих разгонных блоков.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".