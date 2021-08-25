https://ria.ru/20210825/aktery-1747164228.html

Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет

Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет - РИА Новости, 25.08.2021

Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет

"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Александр... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:01

2021-08-25T13:01

2021-08-25T13:03

культура

новости культуры

александр петров (актер)

кино и сериалы

милош бикович

павел прилучный

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру. Аналитики составляли рейтинг по таким критерием, как количество проектов, в которых задействованы артисты, число главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов кассовые сборы, уровень медийности, а также награды, полученные на кинофестивалях.В результате главным российским актером стал Александр Петров (32). По данным "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру, именно у него самые внушительные результаты по количеству картин и их востребованностью у зрителей. Рекордсменом по количеству просмотров онлайн стал Милош Бикович (33) — вторая позиция в рейтинге. "Актер оказался в топе благодаря кассовому успеху комедий "Холоп" и "Отель "Белград", а также их дальнейшей востребованности на онлайн-сервисах. Подняться так высоко ему позволила и неослабевающая популярность сериалов "Отель "Элеон" и "Гранд", спин-оффов "Кухни", — подчеркивают в пресс-службе. Третье место у Кирилла Нагиева (31) благодаря ролям в комедиях "Холоп" и "Марафон желаний" и проектам на стриминг-сервисах с участием этого актера. "Большим спросом на различных онлайн-площадках пользовались такие сериалы, как "Нагиев на карантине", "Чума. Вторая волна" и "257 причин, чтобы жить", — отмечают в релизе.В первую десятку также попали: Павел Прилучный (33), Юра Борисов (28), Виктор Хориняк (31), Иван Янковский (30), Семен Трескунов (21), Борис Дергачев (30) и Алексей Демидов (33).

https://ria.ru/20210608/variety-1736143914.html

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новости культуры, александр петров (актер), кино и сериалы, милош бикович, павел прилучный