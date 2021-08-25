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Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет
Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет - РИА Новости, 25.08.2021
Названы ведущие российские актеры в возрасте до 35 лет
"Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Александр... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:01
2021-08-25T13:01
2021-08-25T13:03
культура
новости культуры
александр петров (актер)
кино и сериалы
милош бикович
павел прилучный
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру. Аналитики составляли рейтинг по таким критерием, как количество проектов, в которых задействованы артисты, число главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов кассовые сборы, уровень медийности, а также награды, полученные на кинофестивалях.В результате главным российским актером стал Александр Петров (32). По данным "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру, именно у него самые внушительные результаты по количеству картин и их востребованностью у зрителей. Рекордсменом по количеству просмотров онлайн стал Милош Бикович (33) — вторая позиция в рейтинге. "Актер оказался в топе благодаря кассовому успеху комедий "Холоп" и "Отель "Белград", а также их дальнейшей востребованности на онлайн-сервисах. Подняться так высоко ему позволила и неослабевающая популярность сериалов "Отель "Элеон" и "Гранд", спин-оффов "Кухни", — подчеркивают в пресс-службе. Третье место у Кирилла Нагиева (31) благодаря ролям в комедиях "Холоп" и "Марафон желаний" и проектам на стриминг-сервисах с участием этого актера. "Большим спросом на различных онлайн-площадках пользовались такие сериалы, как "Нагиев на карантине", "Чума. Вторая волна" и "257 причин, чтобы жить", — отмечают в релизе.В первую десятку также попали: Павел Прилучный (33), Юра Борисов (28), Виктор Хориняк (31), Иван Янковский (30), Семен Трескунов (21), Борис Дергачев (30) и Алексей Демидов (33).
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новости культуры, александр петров (актер), кино и сериалы, милош бикович, павел прилучный
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру составили список ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет (включительно). Первую тройку возглавии Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев, сообщили в пресс-службе портала Кино-Театр.Ру.
Аналитики составляли рейтинг по таким критерием, как количество проектов, в которых задействованы артисты, число главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов кассовые сборы, уровень медийности, а также награды, полученные на кинофестивалях.
"Новым критерием стало также попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн и в телеэфир за тот же период в период", — говорится в сообщении.
В результате главным российским актером стал Александр Петров (32). По данным "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру, именно у него самые внушительные результаты по количеству картин и их востребованностью у зрителей.
Рекордсменом по количеству просмотров онлайн стал Милош Бикович (33) — вторая позиция в рейтинге. "Актер оказался в топе благодаря кассовому успеху комедий "Холоп" и "Отель "Белград", а также их дальнейшей востребованности на онлайн-сервисах. Подняться так высоко ему позволила и неослабевающая популярность сериалов "Отель "Элеон" и "Гранд", спин-оффов "Кухни", — подчеркивают в пресс-службе.
Третье место у Кирилла Нагиева (31) благодаря ролям в комедиях "Холоп" и "Марафон желаний" и проектам на стриминг-сервисах с участием этого актера. "Большим спросом на различных онлайн-площадках пользовались такие сериалы, как "Нагиев на карантине", "Чума. Вторая волна" и "257 причин, чтобы жить", — отмечают в релизе.
В первую десятку также попали: Павел Прилучный (33), Юра Борисов (28), Виктор Хориняк (31), Иван Янковский (30), Семен Трескунов (21), Борис Дергачев (30) и Алексей Демидов (33).