https://ria.ru/20210825/afgantsy-1747183366.html

Около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию

Около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию - РИА Новости, 25.08.2021

Около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию

Афганская диаспора получила согласие Москвы на просьбу помочь примерно тысяче желающих приехать в Россию. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:32

2021-08-25T13:32

2021-08-25T15:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Афганская диаспора получила согласие Москвы на просьбу помочь примерно тысяче желающих приехать в Россию.Ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал говорил РИА Новости, что число желающих эмигрировать исчисляется тысячами, афганская диаспора в Москве намеревалась обратиться к российским властям за помощью в их приезде.По его словам, разрешение получили несколько категорий граждан — всего около тысячи человек:"Теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности — когда будет открыт аэропорт — они прилетят в Россию", — заявил Гулам Мохаммад Джалал.Он добавил, что по некоторым категориям афганцев переговоры продолжаются: важно, чтобы под видом этих людей не приехали террористы."Мы этого опасаемся тоже. Особенно после того, как США заявили, что людей вначале разместят в Средней Азии, но кто знает, кто будет среди этих беженцев, главное, чтобы среди них не оказались нежелательные лица", — отметил Джалал.По его словам, открытым остается вопрос о разрешении на въезд афганцам, окончившим российские вузы, и членам семей граждан, которым въезд уже одобрили. Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/bayden-1746814761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/afganistan-1747148279.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-25T13:32 true PT1M20S

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