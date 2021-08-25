Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747121981.html
США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден
США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден - РИА Новости, 25.08.2021
США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден
Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:35
2021-08-25T00:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803542_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_398b43bae5228ead4c915a2f34c19fa1.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение сотрудничества с талибами (движение запрещено в России как террористическое), заявил президент США Джо Байден."Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше – каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны "Талибана"*, - сказал он в телеобращении.Байден добавил, что поручил дипломатам и военным проработать альтернативные планы на случай необходимости продления миссии.Он дал высокую оценку темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска. С 14 августа, по его словам, из Афганистана вывезены 70,7 тысячи человек, 75,9 тысячи – с конца июля."Только за последние 12 часов из Кабула вылетели еще 19 американских военно-транспортных самолетов – 18 С-17 и один С-130 с примерно 6,4 тысячи человек на борту, а также 31 самолет коалиции, который вывез еще 5,6 тысячи", - сказал Байден.Причиной спешить он назвал растущую угрозу со стороны "Вилаят Хорасан"* - отделения запрещённой в РФ террористической организации ИГ*, действующего в Афганистане и Пакистане."Мы знаем, что они ищут возможности атаковать аэропорт каждый день, что мы там находимся, атаковать американские и союзные войска, ни в чем не повинное гражданское население. Кроме того, "Талибан"* пока с нами работает, и мы в состоянии вывозить людей, но это неустойчивая ситуация", - сказал Байден.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803542_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_68609cfbe219e18d46df64301ddb0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, джо байден
00:35 25.08.2021 (обновлено: 00:53 25.08.2021)
 
США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден

Президент Байден: США на пути к завершению эвакуации из Афганистана к 31 августа

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение сотрудничества с талибами (движение запрещено в России как террористическое), заявил президент США Джо Байден.
"Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше – каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны "Талибана"*, - сказал он в телеобращении.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 23:16Захват власти в Афганистане талибами
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
Байден добавил, что поручил дипломатам и военным проработать альтернативные планы на случай необходимости продления миссии.
Он дал высокую оценку темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска. С 14 августа, по его словам, из Афганистана вывезены 70,7 тысячи человек, 75,9 тысячи – с конца июля.
"Только за последние 12 часов из Кабула вылетели еще 19 американских военно-транспортных самолетов – 18 С-17 и один С-130 с примерно 6,4 тысячи человек на борту, а также 31 самолет коалиции, который вывез еще 5,6 тысячи", - сказал Байден.

Причиной спешить он назвал растущую угрозу со стороны "Вилаят Хорасан"* - отделения запрещённой в РФ террористической организации ИГ*, действующего в Афганистане и Пакистане.

"Мы знаем, что они ищут возможности атаковать аэропорт каждый день, что мы там находимся, атаковать американские и союзные войска, ни в чем не повинное гражданское население. Кроме того, "Талибан"* пока с нами работает, и мы в состоянии вывозить людей, но это неустойчивая ситуация", - сказал Байден.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния