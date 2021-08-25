https://ria.ru/20210825/afganistan-1747121981.html

США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден

США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден - РИА Новости, 25.08.2021

США на пути к завершению эвакуации из Афганистана, заверил Байден

Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T00:35

2021-08-25T00:35

2021-08-25T00:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на ее завершение к 31 августа, но для этого необходимо продолжение сотрудничества с талибами (движение запрещено в России как террористическое), заявил президент США Джо Байден."Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше – каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны "Талибана"*, - сказал он в телеобращении.Байден добавил, что поручил дипломатам и военным проработать альтернативные планы на случай необходимости продления миссии.Он дал высокую оценку темпам эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска. С 14 августа, по его словам, из Афганистана вывезены 70,7 тысячи человек, 75,9 тысячи – с конца июля."Только за последние 12 часов из Кабула вылетели еще 19 американских военно-транспортных самолетов – 18 С-17 и один С-130 с примерно 6,4 тысячи человек на борту, а также 31 самолет коалиции, который вывез еще 5,6 тысячи", - сказал Байден.Причиной спешить он назвал растущую угрозу со стороны "Вилаят Хорасан"* - отделения запрещённой в РФ террористической организации ИГ*, действующего в Афганистане и Пакистане."Мы знаем, что они ищут возможности атаковать аэропорт каждый день, что мы там находимся, атаковать американские и союзные войска, ни в чем не повинное гражданское население. Кроме того, "Талибан"* пока с нами работает, и мы в состоянии вывозить людей, но это неустойчивая ситуация", - сказал Байден.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html

сша

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в мире, сша, талибан, джо байден