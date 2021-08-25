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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2021
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник
Движение "Талибан"* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:16
2021-08-25T22:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
аэропорт
кабул (город)
афганистан
"граждане"
сша
нато
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КАБУЛ, 25 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов по вопросам культуры.По его словам, местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. Он добавил, что доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.Один очевидец также рассказал РИА Новости, что боевики останавливают машины посольств у въезда и не позволяют им забрать сотрудников диппредставительств из числа местных жителей и отвезти в аэропорт.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747237400.html
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html
кабул (город)
афганистан
сша
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в мире, аэропорт, кабул (город), афганистан, "граждане", сша, нато, панджшер (провинция)
21:16 25.08.2021 (обновлено: 22:55 25.08.2021)
 
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник

Источник: талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, пускают только иностранцев

© REUTERS / Stringer Люди пытаются попасть в международный аэропорт в Кабуле, Афганистан
Люди пытаются попасть в международный аэропорт в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 25 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов по вопросам культуры.
По его словам, местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. Он добавил, что доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.
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Один очевидец также рассказал РИА Новости, что боевики останавливают машины посольств у въезда и не позволяют им забрать сотрудников диппредставительств из числа местных жителей и отвезти в аэропорт.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.
Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАэропортКабул (город)Афганистан"Граждане"СШАНАТОПанджшер (провинция)
 
 
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