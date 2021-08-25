https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html

Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник

Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2021

Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле, сообщил источник

Движение "Талибан"* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:16

2021-08-25T21:16

2021-08-25T22:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

аэропорт

кабул (город)

афганистан

"граждане"

сша

нато

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КАБУЛ, 25 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов по вопросам культуры.По его словам, местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. Он добавил, что доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.Один очевидец также рассказал РИА Новости, что боевики останавливают машины посольств у въезда и не позволяют им забрать сотрудников диппредставительств из числа местных жителей и отвезти в аэропорт.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса".Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747237400.html

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

кабул (город)

афганистан

сша

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аэропорт, кабул (город), афганистан, "граждане", сша, нато, панджшер (провинция)