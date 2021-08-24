https://ria.ru/20210824/znak-1747095525.html
Путин учредил новый почетный знак
Путин учредил новый почетный знак - РИА Новости, 24.08.2021
Путин учредил новый почетный знак
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:00
2021-08-24T19:00
2021-08-24T19:21
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ "За успехи в труде", - говорится в документе.В документе приводится и описание знака. Он изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Почетный знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов Государственного флага РФ, выполненных горячей эмалью, наложено изображение герба. Над гербом - лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка - лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации".Согласно указу, знаком можно поощрять коллективы предприятий, организаций, учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономик, науки, культуры, искусства просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении.Представления о награждении вносятся президенту руководителями федеральных госорганов или высшими должностными лицами субъектов РФ. Они должны содержать сведения о достигнутых коллективами достижениях. К представлению также прилагаются характеристика, справка о финансово-экономических показателях деятельности предприятия, справка о структуре уставного капитала или составе имущества, истерическая справка и другие необходимые справочные материалы.Указ о награждении почетным знаком "За успехи в труда", как правило, издается раз в год, уточняется в документе, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая). Получать почетный знак ежегодно могут не более пяти коллективов. В исключительных случаях по решению главы государства эти два требования могут не соблюдаться. При этом получить почетный знак повторно нельзя. Вместе с ним коллективу вручается грамота. Дубликаты грамоты и знака взамен утраченных не выдаются.
https://ria.ru/20210816/mediki-1746011052.html
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россия, общество, владимир путин
19:00 24.08.2021 (обновлено: 19:21 24.08.2021)
Путин учредил новый почетный знак
Путин подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
подписал указ об учреждении почетного знака "За успехи в труде", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить почетный знак РФ "За успехи в труде", - говорится в документе.
В документе приводится и описание знака. Он изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Почетный знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов Государственного флага РФ, выполненных горячей эмалью, наложено изображение герба. Над гербом - лента с надписью "За успехи в труде". В нижней части венка - лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации
".
Согласно указу, знаком можно поощрять коллективы предприятий, организаций, учреждений за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономик, науки, культуры, искусства просвещения, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, за иные заслуги перед государством за последние пять лет перед внесением представления о награждении.
Представления о награждении вносятся президенту руководителями федеральных госорганов или высшими должностными лицами субъектов РФ. Они должны содержать сведения о достигнутых коллективами достижениях. К представлению также прилагаются характеристика, справка о финансово-экономических показателях деятельности предприятия, справка о структуре уставного капитала или составе имущества, истерическая справка и другие необходимые справочные материалы.
Указ о награждении почетным знаком "За успехи в труда", как правило, издается раз в год, уточняется в документе, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая). Получать почетный знак ежегодно могут не более пяти коллективов. В исключительных случаях по решению главы государства эти два требования могут не соблюдаться. При этом получить почетный знак повторно нельзя. Вместе с ним коллективу вручается грамота. Дубликаты грамоты и знака взамен утраченных не выдаются.