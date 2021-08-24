https://ria.ru/20210824/zhiteli-1747106812.html

Около 96 тысяч жителей Тамбовщины внесли предложения в "народную программу"

Около 96 тысяч жителей Тамбовщины внесли предложения в "народную программу" - РИА Новости, 24.08.2021

Около 96 тысяч жителей Тамбовщины внесли предложения в "народную программу"

Около 96 тысяч жителей Тамбовской области внесли предложения в народную программу, которая обсуждается на проходящем съезде "Единой России", сообщил глава... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:18

2021-08-24T20:18

2021-08-24T20:18

тамбовская область

общество

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 24 авг — РИА Новости. Около 96 тысяч жителей Тамбовской области внесли предложения в народную программу, которая обсуждается на проходящем съезде "Единой России", сообщил глава администрации области Александр Никитин."По данным на 22 августа около 96 тысяч жителей нашей области оставили свои предложения на сайте сбора народной программы и в анкетах, которые распространяли активисты "Единой России" и депутатский корпус. Именно на народную инициативу мы делаем акцент в своей работе", - приводит пресс-служба слова Никитина, возглавившего на съезде делегацию региона.Глава региона отметил, что больше всего обращений поступило по вопросам реализации программы "Чистая вода", благоустройства территорий, установки детских и спортивных площадок.

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

тамбовская область

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общество, тамбовская область, александр никитин