https://ria.ru/20210824/zemletryasenie-1746871290.html

Землетрясение в Италии 24-25 августа 2016 года

Землетрясение в Италии 24-25 августа 2016 года - РИА Новости, 24.08.2021

Землетрясение в Италии 24-25 августа 2016 года

В ночь на 24 августа 2016 года сильное землетрясение произошло в центральной части Италии. Первый подземный толчок магнитудой 6,0, по данным сейсмологов,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:32

2021-08-24T00:32

2021-08-24T00:32

справки

италия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дарио франческини

россия

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В ночь на 24 августа 2016 года сильное землетрясение произошло в центральной части Италии. Первый подземный толчок магнитудой 6,0, по данным сейсмологов, произошел в 03.36 (04.36 мск). Эпицентр землетрясения находился близ городов Аккумоли и Аматриче в столичной области Лацио на глубине около четырех километров от земной поверхности. Второй толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04.34 (05.34 мск) в области Умбрия. Колебания земной поверхности ощущались в ряде городов центральной Италии, в том числе, в Риме, Флоренции и Болонье. Разрушения были зафиксированы в трех областях – Лацио, Умбрии и Марке. Всего в течение 24 августа в центральных районах Италии после основного землетрясения произошло около 250 афтершоков, из которых порядка 20 были большой и средней силы. Утром 25 августа в центральных регионах Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,7. Оно было зафиксировано в семи километрах к востоку от коммуны Норча. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В течение нескольких дней сейсмическая активность в этой части Италии не прекращалась. Всего с 24 по 28 августа в центральной части Италии было зарегистрировано, по данным сейсмологов, более 1800 подземных толчков, а к 9 сентября их было зарегистрировано более трех тысяч. Некоторые из них привели к последующим обрушениям уже пострадавших зданий. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, из-под завалов были спасены 238 человек. Около 4,5 тысячи человек лишились крыши над головой. В Италии 27 августа было объявлено днем общенационального траура по погибшим. В результате землетрясения были сильно разрушены города Аккумоли и Аматриче в области Марке. Мэр Аккумоли Стефано Петруччи сообщил, что в городе не осталось ни одного здания, пригодного для проживания. Население Аккумоли составляет около 700 человек, но, по словам Петруччи, на момент землетрясения там находились около двух тысяч отдыхающих, которые приехали к родственникам и знакомым. В свою очередь мэр Аматриче Серджо Пироцци сообщил, что практически половина города, в котором проживали около трех тысяч человек, "более не существует".Кроме того, полностью было разрушено селение Пескара-дель-Тронто в области Марке, где проживали около 150 человек. По данным итальянского министра культуры Дарио Франческини, землетрясение в Италии повредило или разрушило 293 здания, имеющих историческое значение. Во многих случаях речь идет о храмах, дворцах и памятниках XIII-XIV веков. Стихия практически полностью уничтожила исторический центр Аматриче, который в свое время был прозван "городом ста церквей". Главная архитектурная достопримечательность города базилика святого Франциска частично обрушилась, ее центральный витраж был уничтожен, а украшавшие неф картины сильно повреждены. Полностью разрушена церковь святого Августина, построенная в 1428 году и расположенная в окрестностях Аматриче. Ущерб, нанесенный в результате разрушительного землетрясения, был приблизительно оценен в 3-4 миллиарда евро. В Италии через так называемые "СМС-солидарности" за первые три дня, прошедшие после разрушительного землетрясения, было собрано 6,1 миллиона евро на помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Помимо сбора средств через СМС, помощь пострадавшим предлагали разные итальянские компании. Так, интернет-оператор Fastweb объявил о намерении направить 600 смартфонов с бесплатными сим-картами населению пострадавших районов. В свою очередь автомобильная компания Fiat Chrysler предоставила в распоряжение служб, оказывающих помощь пострадавшим от землетрясения, парк автомобилей. Кроме того, по инициативе министерства культуры Италии вся выручка государственных музеев, полученная в воскресенье, 28 августа, также пошла в фонд помощи пострадавшим районам. Помощь Италии в преодолении последствий разрушительного землетрясения предложили более 30 государств, в том числе Россия. Для проведения поисково-спасательной операции у Италии было достаточно своих ресурсов, но не менее важной задачей, которую предстояло решить в целях обеспечения безопасности населения являлась оценка сейсмостойкости социально значимых объектов и сооружений. Так как российские спасатели уже работали в Италии после землетрясения в Аквиле (2009) и этот опыт был весьма успешным, итальянская сторона вновь обратилась к МЧС России с просьбой об оказании содействия. Таким образом, Россия стала единственной страной, помощь которой приняла Италия. Сводный отряд МЧС России прибыл в Италию 1 сентября по просьбе властей этой страны, за время работы российские специалисты обследовали 92 социально значимых объекта. 11 октября 2016 года Совет министров Италии одобрил декрет о восстановлении территорий в центральной части страны, пострадавших в результате сильного землетрясения 24 августа. Согласно декрету предусматривалось выделение первого транша в размере 200 миллионов евро на восстановление разрушенных городов. Кроме того, указом предусматривалась помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в размере до 30 тысяч евро каждому на возобновления их деятельности сроком на десять лет с нулевой процентной ставкой.Компании же, которые только начнут свою деятельность на пострадавших территориях, могут получить от государства кредит до 600 тысяч евро сроком на восемь лет также с нулевой процентной ставкой.Правительство планировало выделить в общей сложности 4,5 миллиарда евро на восстановление территорий, разрушенных в результате сильного землетрясения.В настоящее время идет восстановление разрушенных землетрясением населенных пунктов Италии, но из-за бюрократических проволочек медленно. На 2020 год из 5325 утвержденных проектов реализованы 2544, в процессе строительства находятся 2758.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, италия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дарио франческини, россия