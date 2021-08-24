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Зеленский прослезился во время празднования 30-летия независимости Украины
Зеленский прослезился во время празднования 30-летия независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2021
Зеленский прослезился во время празднования 30-летия независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прослезился, пока смотрел устроенное в честь 30-летия независимости страны театрализованное действие об истории страны со... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:07
2021-08-24T12:07
в мире
украина
киев
владимир зеленский
нато
день независимости украины
донбасс
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился, пока смотрел устроенное в честь 30-летия независимости страны театрализованное действие об истории страны со сценами, символизирующими важные вехи украинской истории.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более четырех тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.В центре Киева были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории начиная с времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом цветов, символизирующая Украину. Под конец действия Зеленский прослезился.После прохождения сцен из истории девочка подбежала к военным, после чего началось прохождение войск по главной улице Киева – Крещатику.После прихода к власти в 2019 году Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато, день независимости украины, донбасс
12:07 24.08.2021
 
Зеленский прослезился во время празднования 30-летия независимости Украины

Президент Украины Зеленский прослезился во время празднования 30-летия независимости страны

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился, пока смотрел устроенное в честь 30-летия независимости страны театрализованное действие об истории страны со сценами, символизирующими важные вехи украинской истории.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более четырех тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.
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В центре Киева были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории начиная с времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом цветов, символизирующая Украину. Под конец действия Зеленский прослезился.
После прохождения сцен из истории девочка подбежала к военным, после чего началось прохождение войск по главной улице Киева – Крещатику.
После прихода к власти в 2019 году Зеленский отменил парад ко Дню независимости, заявив тогда, что средства, которые тратятся на его проведение, должны идти военным. В 2020 году Зеленский заявил, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион", и парад также не проводился.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
11:42
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНАТОДень независимости УкраиныДонбасс
 
 
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