https://ria.ru/20210824/zarobitchane-1747043890.html

В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев - РИА Новости, 24.08.2021

В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

Уехавшие на заработки украинцы вынесли приговор Киеву, показав недоверие властям и родине, говорится в материале "24 канала". РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:42

2021-08-24T15:42

2021-08-24T18:20

в мире

украина

дмитрий дубилет

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уехавшие на заработки украинцы вынесли приговор Киеву, показав недоверие властям и родине, говорится в материале "24 канала".Автор публикации подсчитал, что за годы независимости с Украины уехали около десяти миллионов человек. Среди причин называются нищета и "социальная катастрофа" 90-х годов, к которым позднее добавились политическая нестабильность и война.За границей украинских заробитчан тоже ждут сплошные трудности: низкоквалифицированный, зачастую физический труд, за меньшую оплату, чем у местных, необходимость отдавать часть доходов "посредникам" и мафии, риски для здоровья и жизни.Темпы миграции в XXI веке автор назвал угрожающими. По оценке бывшего министра Дмитрия Дубилета, за последние десять лет из страны мигрировали почти четыре миллиона человек. Причем точные цифры назвать невозможно, так как последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а в 2020-м она была в виртуальном режиме.Официальная статистика говорит о примерно трех миллионах живущих за рубежом украинцев, однако из-за сезонной миграции этот показатель может изменяться в несколько раз, причем из страны уезжают в основном молодые люди — те, кому нет 40 лет.По данным прошлогоднего опроса группы "Рейтинг", 38 процентов украинцев задумываются о том, чтобы уехать из страны.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов граждан Украины. В последние годы этот показатель существенно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение дел существенно вредит экономической ситуации в самой стране.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу, жители которой сами ездят на заработки в Германию, Великобританию и другие богатые европейские страны. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.

https://ria.ru/20191021/1560046983.html

https://ria.ru/20190810/1556842542.html

https://ria.ru/20181224/1548610527.html

украина

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в мире, украина, дмитрий дубилет