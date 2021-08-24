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В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев
В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев - РИА Новости, 24.08.2021
В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев
Уехавшие на заработки украинцы вынесли приговор Киеву, показав недоверие властям и родине, говорится в материале "24 канала". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:42
2021-08-24T18:20
в мире
украина
дмитрий дубилет
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уехавшие на заработки украинцы вынесли приговор Киеву, показав недоверие властям и родине, говорится в материале "24 канала".Автор публикации подсчитал, что за годы независимости с Украины уехали около десяти миллионов человек. Среди причин называются нищета и "социальная катастрофа" 90-х годов, к которым позднее добавились политическая нестабильность и война.За границей украинских заробитчан тоже ждут сплошные трудности: низкоквалифицированный, зачастую физический труд, за меньшую оплату, чем у местных, необходимость отдавать часть доходов "посредникам" и мафии, риски для здоровья и жизни.Темпы миграции в XXI веке автор назвал угрожающими. По оценке бывшего министра Дмитрия Дубилета, за последние десять лет из страны мигрировали почти четыре миллиона человек. Причем точные цифры назвать невозможно, так как последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а в 2020-м она была в виртуальном режиме.Официальная статистика говорит о примерно трех миллионах живущих за рубежом украинцев, однако из-за сезонной миграции этот показатель может изменяться в несколько раз, причем из страны уезжают в основном молодые люди — те, кому нет 40 лет.По данным прошлогоднего опроса группы "Рейтинг", 38 процентов украинцев задумываются о том, чтобы уехать из страны.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов граждан Украины. В последние годы этот показатель существенно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение дел существенно вредит экономической ситуации в самой стране.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу, жители которой сами ездят на заработки в Германию, Великобританию и другие богатые европейские страны. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
https://ria.ru/20191021/1560046983.html
https://ria.ru/20190810/1556842542.html
https://ria.ru/20181224/1548610527.html
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в мире, украина, дмитрий дубилет
15:42 24.08.2021 (обновлено: 18:20 24.08.2021)
 
В Киеве заявили о приговоре государству от украинцев

24 канал: украинцы вынесли приговор своему государству

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Уехавшие на заработки украинцы вынесли приговор Киеву, показав недоверие властям и родине, говорится в материале "24 канала".
Автор публикации подсчитал, что за годы независимости с Украины уехали около десяти миллионов человек. Среди причин называются нищета и "социальная катастрофа" 90-х годов, к которым позднее добавились политическая нестабильность и война.

"Все это лишило многих украинцев уверенности в завтрашнем дне и заставило бежать с родины", — добавил журналист.

За границей украинских заробитчан тоже ждут сплошные трудности: низкоквалифицированный, зачастую физический труд, за меньшую оплату, чем у местных, необходимость отдавать часть доходов "посредникам" и мафии, риски для здоровья и жизни.
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Темпы миграции в XXI веке автор назвал угрожающими. По оценке бывшего министра Дмитрия Дубилета, за последние десять лет из страны мигрировали почти четыре миллиона человек. Причем точные цифры назвать невозможно, так как последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а в 2020-м она была в виртуальном режиме.
Официальная статистика говорит о примерно трех миллионах живущих за рубежом украинцев, однако из-за сезонной миграции этот показатель может изменяться в несколько раз, причем из страны уезжают в основном молодые люди — те, кому нет 40 лет.
"Эти цифры — приговор для государства. Они указывают на то, что люди не верят власти и не желают быть частью этого проекта", — подчеркивается в статье.
По данным прошлогоднего опроса группы "Рейтинг", 38 процентов украинцев задумываются о том, чтобы уехать из страны.
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Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов граждан Украины. В последние годы этот показатель существенно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение дел существенно вредит экономической ситуации в самой стране.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу, жители которой сами ездят на заработки в Германию, Великобританию и другие богатые европейские страны. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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В миреУкраинаДмитрий Дубилет
 
 
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