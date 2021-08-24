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Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги
Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги
Президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:59
2021-08-24T17:59
2021-08-24T18:11
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам", - заявил Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - отметил президент.
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владимир путин, единая россия, госдума рф, россия, общество
17:59 24.08.2021 (обновлено: 18:11 24.08.2021)
Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги
Президент Путин: необходимо изменить закон для запрета автоматического списания соцвыплат за долги