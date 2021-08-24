https://ria.ru/20210824/zakon-1747079673.html

Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

Президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:59

2021-08-24T17:59

2021-08-24T18:11

владимир путин

единая россия

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам", - заявил Путин на втором этапе съезда "Единой России"."Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", - отметил президент.

https://ria.ru/20210824/programma-1747071285.html

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владимир путин, единая россия, госдума рф, россия, общество