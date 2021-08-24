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Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД
Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД - РИА Новости, 24.08.2021
Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД
Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:24
2021-08-24T20:24
политика
москва
московский городской суд
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы, сообщили РИА Новости в суде."Мосгорсуд рассмотрел иск Романа Юнемана к избирательной комиссии. В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.Ранее в сети появилась информация о жалобе Юнемана, который заявил, что полиция мешает устанавливать агитационные кубы и вести сбор подписей в Южном Бутово. По его данным, семь сборщиков подписей были задержаны, позже их отпустили. Подтверждением этой информации от столичной полиции РИА Новости не располагает.Московский горизбирком после жалобы на задержание сборщиков подписей в Южном Бутово заявил, что это могло быть связано с запретом массовых мероприятий из-за коронавируса.
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политика, москва, московский городской суд, госдума рф
20:24 24.08.2021
 
Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД

Мосгорсуд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали кандидатом в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд рассмотрел иск Романа Юнемана к избирательной комиссии. В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.
Ранее в сети появилась информация о жалобе Юнемана, который заявил, что полиция мешает устанавливать агитационные кубы и вести сбор подписей в Южном Бутово. По его данным, семь сборщиков подписей были задержаны, позже их отпустили. Подтверждением этой информации от столичной полиции РИА Новости не располагает.
Московский горизбирком после жалобы на задержание сборщиков подписей в Южном Бутово заявил, что это могло быть связано с запретом массовых мероприятий из-за коронавируса.
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 10:52
Мосгоризбирком оценил уровень отказов в регистрации кандидатов на выборы
 
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