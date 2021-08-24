https://ria.ru/20210824/yuneman-1747107624.html

Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД

Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД - РИА Новости, 24.08.2021

Суд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали на выборы в ГД

Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:24

2021-08-24T20:24

2021-08-24T20:24

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы, сообщили РИА Новости в суде."Мосгорсуд рассмотрел иск Романа Юнемана к избирательной комиссии. В удовлетворении иска отказано", - сказал собеседник агентства.Ранее в сети появилась информация о жалобе Юнемана, который заявил, что полиция мешает устанавливать агитационные кубы и вести сбор подписей в Южном Бутово. По его данным, семь сборщиков подписей были задержаны, позже их отпустили. Подтверждением этой информации от столичной полиции РИА Новости не располагает.Московский горизбирком после жалобы на задержание сборщиков подписей в Южном Бутово заявил, что это могло быть связано с запретом массовых мероприятий из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210819/vybory-1746318691.html

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политика, москва, московский городской суд, госдума рф