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Китай начал использовать цифровой юань на бирже
Китай начал использовать цифровой юань на бирже - РИА Новости, 24.08.2021
Китай начал использовать цифровой юань на бирже
При содействии Банка коммуникаций и Банка Китая впервые был применён цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на Товарно-сырьевой бирже в городе Далянь. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:47
2021-08-24T12:47
2021-08-24T12:47
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МОСКВА, 24 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". При содействии Банка коммуникаций и Банка Китая впервые был применён цифровой юань при заключении фьючерсных сделок на Товарно-сырьевой бирже в городе Далянь.Сделка не облагалась комиссионными сборами. "Более того, не было ограничений, связанных с периодом работы платежной системы. Для компаний это удобно", -- заявил управляющий складом по комплектованию грузов Цзян Бинь.Китай приступил к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому экспериментальному проекту присоединились многие города страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский Центробанк зафиксировал свыше 1,32 миллиона сделок при помощи цифрового юаня как в области транспорта и общественного питания, так и при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.
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экономика, технологии, далянь, китай