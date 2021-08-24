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"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса
"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса - РИА Новости, 24.08.2021
"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса
"Яндекс.Go" устранил проблемы, из-за которых ряд пользователей могли испытывать сложности с доступом, сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:06
2021-08-24T11:06
технологии
яндекс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Яндекс.Go" устранил проблемы, из-за которых ряд пользователей могли испытывать сложности с доступом, сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сервисы Яндекс.Go работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.Ранее в "Яндекс.Go" сообщали о возможных проблемах с доступом к сервису.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, число жалоб на работу сервисов "Яндекса" по состоянию на 10.40 мск снизилось до 62. Около часа назад число жалоб достигало 411.
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технологии, яндекс
11:06 24.08.2021
 
"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса

"Яндекс.Go" устранил проблемы с доступом к сервису

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВход в офисное здание
Вход в офисное здание - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Яндекс.Go" устранил проблемы, из-за которых ряд пользователей могли испытывать сложности с доступом, сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сервисы Яндекс.Go работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в "Яндекс.Go" сообщали о возможных проблемах с доступом к сервису.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, число жалоб на работу сервисов "Яндекса" по состоянию на 10.40 мск снизилось до 62. Около часа назад число жалоб достигало 411.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 16:34
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
 
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