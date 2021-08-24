https://ria.ru/20210824/yandeks-1746985546.html

"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса

"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса - РИА Новости, 24.08.2021

"Яндекс.Go" устранил сбой в работе сервиса

"Яндекс.Go" устранил проблемы, из-за которых ряд пользователей могли испытывать сложности с доступом, сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:06

2021-08-24T11:06

2021-08-24T11:06

технологии

яндекс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "Яндекс.Go" устранил проблемы, из-за которых ряд пользователей могли испытывать сложности с доступом, сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сервисы Яндекс.Go работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.Ранее в "Яндекс.Go" сообщали о возможных проблемах с доступом к сервису.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, число жалоб на работу сервисов "Яндекса" по состоянию на 10.40 мск снизилось до 62. Около часа назад число жалоб достигало 411.

https://ria.ru/20210818/sboy-1746241321.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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