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Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi - РИА Новости, 24.08.2021
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:18
2021-08-24T03:18
2021-08-24T03:18
технологии
wi-fi
рэу имени г. в. плеханова
александр тимофеев
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Он советует в настройках роутера задать поиск нового оптимального канала, или воспользоваться анализатором Wi-Fi, который поможет определить, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.
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технологии, wi-fi, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
Эксперт Тимофеев: сигнал Wi-Fi может глушиться из-за работы роутера соседей