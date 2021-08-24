https://ria.ru/20210824/wi-fi-1746959645.html

Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi - РИА Новости, 24.08.2021

Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:18

2021-08-24T03:18

2021-08-24T03:18

технологии

wi-fi

рэу имени г. в. плеханова

александр тимофеев

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Он советует в настройках роутера задать поиск нового оптимального канала, или воспользоваться анализатором Wi-Fi, который поможет определить, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, wi-fi, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев