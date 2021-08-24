Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/wi-fi-1746959645.html
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi - РИА Новости, 24.08.2021
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:18
2021-08-24T03:18
технологии
wi-fi
рэу имени г. в. плеханова
александр тимофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147768/88/1477688862_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_efb144692cc4f8370964a10db12709d3.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Он советует в настройках роутера задать поиск нового оптимального канала, или воспользоваться анализатором Wi-Fi, который поможет определить, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147768/88/1477688862_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_6667bf107aa21ab26a06de2831f1124e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, wi-fi, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев
03:18 24.08.2021
 
Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

Эксперт Тимофеев: сигнал Wi-Fi может глушиться из-за работы роутера соседей

© Fotolia / salita2010Интернет-маршрутизатор
Интернет-маршрутизатор - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Fotolia / salita2010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В настройках роутера можно узнать, кто из соседей подсел на ваш трафик, проверив список подключенных устройств, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным - на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает", - отмечает эксперт.
Он советует в настройках роутера задать поиск нового оптимального канала, или воспользоваться анализатором Wi-Fi, который поможет определить, какие каналы соседей совпадают или глушат ваш.
 
ТехнологииWi-FiРЭУ имени Г. В. ПлехановаАлександр Тимофеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
15:01Лавров назвал цель встреч по Афганистану
15:00Лавров заявил, что Россия готова к встречи с пятеркой СБ ООН по Афганистану
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
Лента новостейМолния