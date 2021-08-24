https://ria.ru/20210824/vyvod-1747058543.html

В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны

В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны

Ирак готов к выводу сил США из страны, у Багдада есть все силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:46

2021-08-24T16:46

2021-08-24T16:46

в мире

сша

ирак

багдад (город)

фуад хусейн

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак готов к выводу сил США из страны, у Багдада есть все силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."В вопросе терроризма, Ирак полностью готов (к борьбе – ред.)", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос готов ли Багдад к выводу американских военных.Глава иракского МИД отметил, что службы безопасности страны располагают достаточной информацией по террористам и имеют большой опыт в борьбе с ними. "Мы наблюдаем некоторые движения (активизация спящих ячеек), но в целом эта активность не является угрозой иракскому обществу", - добавил он.Говоря о возможности сохранения ограниченного контингента армии США в Ираке, министр пояснил, что "договоренность четкая, что боевые части США будут выведены". "Но есть еще подразделения, которые помогают иракскому правительству и службам безопасности во всех направлениях, включая вопросы обучения, переговоров, обмена информации … В этом ключе работа продолжится, но боевые части будут выведены до конца года", - подчеркнул глава МИД.

https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html

сша

ирак

багдад (город)

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в мире, сша, ирак, багдад (город), фуад хусейн