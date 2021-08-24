https://ria.ru/20210824/vyvod-1747058543.html
В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны
В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны
Ирак готов к выводу сил США из страны, у Багдада есть все силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:46
2021-08-24T16:46
2021-08-24T16:46
в мире
сша
ирак
багдад (город)
фуад хусейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586039889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_865bb9042440315012a93fd87cb0732e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак готов к выводу сил США из страны, у Багдада есть все силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."В вопросе терроризма, Ирак полностью готов (к борьбе – ред.)", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос готов ли Багдад к выводу американских военных.Глава иракского МИД отметил, что службы безопасности страны располагают достаточной информацией по террористам и имеют большой опыт в борьбе с ними. "Мы наблюдаем некоторые движения (активизация спящих ячеек), но в целом эта активность не является угрозой иракскому обществу", - добавил он.Говоря о возможности сохранения ограниченного контингента армии США в Ираке, министр пояснил, что "договоренность четкая, что боевые части США будут выведены". "Но есть еще подразделения, которые помогают иракскому правительству и службам безопасности во всех направлениях, включая вопросы обучения, переговоров, обмена информации … В этом ключе работа продолжится, но боевые части будут выведены до конца года", - подчеркнул глава МИД.
https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html
сша
ирак
багдад (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586039889_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_29d1b4abccc94fb37241933152a887a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, багдад (город), фуад хусейн
В МИД Ирака заявили о готовности вывода американских военных из страны
Глава МИД Ирака Хусейн: в рамках борьбы с терроризмом страна полностью готова к выводу сил США
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак
готов к выводу сил США
из страны, у Багдада
есть все силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
.
"В вопросе терроризма, Ирак полностью готов (к борьбе – ред.)", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос готов ли Багдад к выводу американских военных.
Глава иракского МИД отметил, что службы безопасности страны располагают достаточной информацией по террористам и имеют большой опыт в борьбе с ними. "Мы наблюдаем некоторые движения (активизация спящих ячеек), но в целом эта активность не является угрозой иракскому обществу", - добавил он.
Говоря о возможности сохранения ограниченного контингента армии США в Ираке, министр пояснил, что "договоренность четкая, что боевые части США будут выведены". "Но есть еще подразделения, которые помогают иракскому правительству и службам безопасности во всех направлениях, включая вопросы обучения, переговоров, обмена информации … В этом ключе работа продолжится, но боевые части будут выведены до конца года", - подчеркнул глава МИД.