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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно - РИА Новости, 24.08.2021
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно
Публикации про поддержку президентом РФ Владимиром Путиным ухода США из Афганистана вряд ли можно считать попыткой переложить ответственность, при всем желании... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:55
2021-08-24T12:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
женева (город)
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Публикации про поддержку президентом РФ Владимиром Путиным ухода США из Афганистана вряд ли можно считать попыткой переложить ответственность, при всем желании это невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане. Пескова также спросили, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого."Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель", - ответил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/taliban-1746991220.html
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в мире, сша, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:55 24.08.2021
 
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно

Пресс-секретарь президента Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана нельзя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Публикации про поддержку президентом РФ Владимиром Путиным ухода США из Афганистана вряд ли можно считать попыткой переложить ответственность, при всем желании это невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане. Пескова также спросили, нет ли здесь цели переложить ответственность за вывод войск из Афганистана на кого-то другого.
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"Ну здесь при всем желании невозможно на кого-то другого переложить ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель", - ответил Песков.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАЖенева (город)Владимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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